Reivindicación e utopía

Novela, poesía, ensaio... téñenlle reportado a Marilar Aleixandre numerosos galardóns que apaña coa distinción que caracteriza a súa escrita: cun pouso reivindicativo, cun punto de utopía e con palabras precisas postas ao servizo dunha pluma amable e incisiva a un tempo que lle falan ao lector da vida e do desexo.

Baía vén de recuperar un texto co que Aleixandre gañou a primeira edición do Premio Novela por Entregas de La Voz de Galicia, agora nunha edición ampliada e que baixo o título Unha presa de terra presenta un caso de Ana Candeán no que constitúe un exemplo de lixeireza narrativa: capítulos curtos, trama áxil, decorados cambiantes, ambiente de cotiandade que atrapa a atención do lector.

Tras atopar o cadáver de Lurdes comeza unha investigación que logo se torna dobre, a policía por un lado e unha detective polo outro irán estreitando o espazo das pesquisas e acurralando os sospeitosos ata dar co culpábel. Polo camiño amores e desamores, fracasos, conxecturas e dolorosos acontecementos rematarán esclarecendo o porqué da morte e a implicación da sociedade no que vén sendo unha derrota persoal.

Tendo en conta que na literatura a realidade vai alá do real, dado que a imaxinación é quen de superar e minimizar todo empirismo e toda percepción dos sentidos e, a miúdo, ponse ao servizo da ficción nunha forma de entretemento que mantén en suspenso a trama, atopamos nos textos, e neste en particular, un patrón de conduta do que se poden tirar conclusións para mellorar, analizar e/ou entender os feitos que nos rodean: a ficción tamén desenvolve o pensamento e a personalidade, grazas ao que lemos xéranse ideas e conviccións ampliando puntos de vista e opinións.

Velaí a maxia das palabras, velaí o valor de quen fai posible que construamos pensamento crítico ofrecéndonos historias como a narrada.

ALEIXANDRE, Marilar, Unha presa de terra, Baía Edicións, A Coruña 2022, PVP. 17,50 €