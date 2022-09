Para atoparnos a nós mesmos

“Agora que está de moda escribir ficción histórica sobre o pasado europeo, só a min se me ocorre escribir sobre a historia do maasai”, afirma o escritor, tradutor e xornalista vigués Alberto Avendaño a respecto da súa obra en prosa Maasai que, como o resto da produción literaria do autor, quere marcar pegada nos eidos da literatura de noso.

Despois das súas dúas últimas obras poéticas Que hostia din os rumorosos (2021) e CAOSMOS (2022), esta última en compañía de Antón Patiño –un acontecer que significou a súa volta ao grupo Rompente, do que foi un dos fundadores–, Avendaño achéganos desta volta á realidade de África; máis concretamente a aquela do pobo maasai, e así mesmo da vida do Laibon Mbatian, o seu líder espiritual.

O escritor baséase en feitos reais para amosarnos un conxunto de historias e proverbios do pobo, aínda que non se relaten tal e como aconteceron na realidade. Doutra banda, outras partes da historia son produto da pura recreación literaria. Do mesmo xeito, unhas personaxes son reais e outras constitúen invención da pluma de Avendaño.Mbatian, o gran Laibon de todos os maasai, que avanzou a chegada do home branco á súa terra, a presenza do ferrocarril e aínda outras diversas profecías que se foron cumprindo, é o personaxe principal, entre os cales salientan asemade Penyoneishu, Supeet (seu pai), Narok (a nai), Ntemelua, Nasira, Enkai, Nkasiogi...

Na historia non falta a pegada do filólogo Avendaño a través de zarrapicadas léxicas da zona: enkang (a aldea maasai), enkaji (a casa), o corno kudu, as danzas adamu, as follas leleshua, a árbore oreteti, así como de personaxes ou animais, algúns deles de ficción, como olowuarú kitók (unha enorme besta salvaxe) ou olkipoket (o carneiro).

A beleza da paisaxe da sabana do leste africano arróupase coa sabedoría, a experiencia e mais os sentimentos deste pobo que, malia estar tan afastado de nós en todos os sentidos, nos convida a facer a apaixonante aventura de inmiscirse nela para atoparnos,ao cabo, a nós mesmos.

Mais Maasai non é unha produción textual senón unha comuñón artística, a das palabras de Avendaño coas fermosísimas imaxes de Xosé Freixanes que encabezan cada capítulo encadrando a parte escrita, envolvéndoa e enriquecéndoa ata o punto de sentirmos que estamos perante unha auténtica obra de arte. Igual que fixera en CAOSMOS, Alberto Aveñando amósase quen de fusionar de xeito maxistral literatura e arte para nos deleitar e invitarnos á retrospección íntima.

AVENDAÑO, Alberto, Maasai, Galaxia, Vigo, 2022, PVP. 14,72€