“Síntome próxima a todos os meus personaxes”

Tras da boa acollida de O mar que nos leva (que obtivo o Premio da Crítica), Moncha Fuentes regresa ao xénero con O tradutor de sombras (Xerais), unha novela polifónica na que voces moi potentes e diferentes acaban harmonizadas no conxunto final da obra.

–O protagonista desta novela é un tradutor, Roque Corbal. E Vde. tamén é tradutora. Que ten de autobiográfica esta narración?

–A min paréceme que, mesmo nas novelas máis fantásticas, soen aparecer pingas autobiográficas diluídas ao longo do relato. Pero non por iso deixan de ser novelas, é dicir, ficcións narrativas. Se eu escollín que Roque Corbal fose un profesor que ademais traduce foi, fundamentalmente, porque tiña interese en lle dar visibilidade a un xénero que coñezo e que valoro moitísimo. A diferenza entre unha boa e unha mala tradución literaria é tremenda. As boas traducións requiren un inmenso traballo no que se agrupan moitos coñecementos, ademais dos lingüísticos, e contribúen a enriquecer o patrimonio cultural dunha lingua.

–A historia que relata podería ser contada por unha soa voz. Por que elixiu que aparecesen varias voces?

–Como Vde. sabe, en O tradutor de sombras aparecen personaxes de distintas xeracións e, polo tanto, de distintas épocas. A verdade é que concibín esta novela coma un pequeno concerto de instrumentos moi diferenciados e tratei, desde un principio, de que fosen as voces diversas de cada un dos personaxes, sen ningún tipo de intermediario, as que expresasen as súas vivencias, as reflexións e os sentimentos que os envolven como consecuencia das situacións que lles toca vivir. O avó non pode falar como Roque, nin este como Camila, nin Camila coma Inés Lostre. Poñer as voces en primeira persoa foi, para min, algo máis ca unha maneira de aproximalas ao lector. Foi un intento de poñer a todos os personaxes, absolutamente a todos, isto é tanto os protagonistas coma os que non o son, diante dos ollos dos lectores.

–En Pedro Páramo (de Juan Rulfo) o personaxe enfróntase ás súas pantasmas, ao seu pasado. É Roque Corbal o seu particular Pedro Páramo?

–Supoño que si, dalgunha maneira. O mesmo que o protagonista da novela de Rulfo nos leva por unha ensoñación de ruína e morte, tamén Roque Corbal (e non só el) nos fai deambular por territorios devastados pola dor, a morte e a loucura. Creo, porén, que a diferenza é que Roque Corbal, que parece ás veces navegar entre os dous mundos, sabe perfectamente que non está no mundo dos mortos. Que, malia a súa desolación, el ama e forma parte da historia deste pequeno país, que é o noso. A min paréceme que, aínda náufrago, trata á súa maneira de manterse a flote. Espero e desexo que o consiga.

"O que máis me interesa é que os personaxes estean vivos"

–Atráena especialmente as personaxes límite, os outsiders, os perdedores?

–Se me tivesen feito esta pregunta cando eu tiña vinte anos, tería respostado, case sen pensalo, que si. Hoxe en día, se sinto algunha predileción é, máis ben, polos personaxes desamparados. Aínda que desde un punto de vista novelístico o que máis me interesa é que os personaxes estean vivos. O que ocorre é que, desgrazadamente, non coñezo case que a ninguén que nalgún momento da súa vida non se sentise nas marxes ou no bordo dalgún abismo.

–Malia súa traxedia persoal, quizais o personaxe que mellor cae, que seguramente máis empatiza co lector sexa don Néstor, o vello galeguista. Baseouse nalguén concreto para construír este personaxe?

–A min compráceme moito que diga Vde. que é un personaxe que cae moi ben. Néstor é un vello galeguista pero, sobre todo, é un tipo humano con luces e sombras, do que quería subliñar a entrañable relación que mantén co neto. Por suposto que me inspirei nalgunhas persoas que coñecín, entre elas o meu propio avó, pero en ningunha persoa de forma única. Gústame pensar que é unha especie de avó colectivo. Por outra banda, como a novela é un xénero cargado de connotacións e admite múltiples lecturas, espero que haxa lectores que empaticen tamén con outros personaxes.

–Temporalmente a novela transcorre dende a fundación do Partido Galeguista ata o Vigo prepandemia. Por que este espazo de tempo?

–As tres xeracións que aparecen en O tradutor de sombras son as tres xeracións ás que eu me podo remontar. Escollín a historia do Partido Galeguista non só polas persoas que coñecín senón tamén pola importancia que tivo na historia de Galicia. E aínda que hoxe en día é un capítulo magnificamente estudado por grandes historiadores como Xavier Castro, Beramendi ou Miguel Anxo Seixas, eu tiña interese en novelalo desde a perspectiva dun vello galeguista de Ourense no ano 31, e así saiu Néstor Corbal. No resto do espazo temporal xa me movín con maior coñecemento de causa, polo que me sentín bastante próxima a todas as personaxes.

FUENTES, Moncha, O tradutor de sombras, Xerais, 2022, PVP. 17.50 €

–Que Vde. fose profesora de Lingua e Literatura, fai que sexa moi autocrítica co que escribe?

–A autocrítica, ás veces dolorosa, que eu exerzo coa miña propia escrita creo que non ten demasiado que ver con que eu fose profesora. Hai escritoras e escritores que non son docentes e son tamén moi autocríticos. E escritores profesores que non o son tanto. No meu caso, coido que ten máis que ver coa miña esixencia lectora. En calquera caso, a autocrítica é boa, sempre que non te paralice. Nese caso hai que desbotala.

–Esta é a súa segunda novela pero, tras do éxito acadado con O mar que nos leva (Xerais), arrepíntese de non ter comezado antes a publicar?

–Pois é unha pregunta que tamén me fixen algunha vez. Pero verá. Eu fun unha profesora entregada con entusiasmo á docencia, á que considero a profesión máis gratificante do mundo. Seguramente lle debo máis ás miñas alumnas e alumnos ca eles a min. Por outra parte, sen todas as experiencias acumuladas, non tería escrito nin O mar que nos leva nin esta última novela da que viñemos falando, O tradutor de sombras. Posiblemente tería feito algunha outra cousa, pero non estas. Así que permítame que lle contesta coas palabras da inesquecible Edith Piaf: “Non, je ne regrette rien”.