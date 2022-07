Fotogramas da distopía

A pasada semana, a decisión xudicial ditada polo Tribunal Supremo de Estados Unidos segundo a cal quedaba abolido o dereito ao aborto, copou múltiples foros de opinión e debate nos medios de comunicación, dando conta da onda de incredulidade, temor e angustia que tal sentenza deparou entre boa parte da sociedade mundial, inxenuamente convencida de que a conquista de dereitos fica para sempre en terreo sólido. Na procura dunha analoxía, moitas desas opinións apelaban a un referente literario popularizado a través dunha serie de ficción: O conto da criada (The Handmaid’s Tale, 1985), distopía feminista fabulada por Margaret Atwood e que retrata unha sociedade teocrática e ultraconservadora na que as mulleres deveñen relegadas a meras figuras procreadores e deshumanizadas. Nesta veta sitúase tamén Lingua materna (1984) de Suzette Haden Elgin, novela que conforma unha triloxía xunto con A rosa de Xudas (1987) e Earthsong (1993), e que incide na mesma idea dunha civilización na que as mulleres viven ao servizo dos homes.

As distopías, xénero que nos últimos tempos vén de cobrar certo protagonismo, debuxan sociedades irreais a partir de ameazas reais. A imaxinación do creador, literario ou audiovisual, xorde e voa a partir da análise desas ameazas existentes; iso si, adobiado pola hipérbole, pero sen perder de vista un referente real. A fin de contas, o que estes relatos veñen contarnos é que a distopía pode atoparse na realidade, agochada entre os nosos veciños, incluso entre nós mesmos, como os seres abducidos do filme A invasión dos ladróns de corpos (Invasion of the Body Snatchers, 1956). Nunha das máis logradas distopías cinematográficas dos últimos tempos, Fillos dos homes (Children of Men (Alfonso Cuarón, 2006), sobre unha sociedade ao bordo da extinción por mor da imposibilidade da raza humana para reproducirse, a forza das súas imaxes reside precisamente no uso de referentes reais, próximos ao imaxinario colectivo do espectador. Deste xeito, logra dous obxectivos: implementar a sensación de verosimilitude e multiplicar esoutra de angustia ao certificar que o horror posúe a faciana de algo próximo, xa que moitas desas imaxes están presentes nos informativos –de feito, a longametraxe de Cuarón comeza nunha cafetería na que un grupo de persoas observa as noticias nun televisor–, estampas que nos recordan a Guantánamo, o cárcere de Abu Ghraib, o terrorismo yihadista, as fronteiras asediadas por fluxos migratorios, etc.

Despois de todo, o apego á realidade vén trazado tamén pola súa intencionalidade alegórica: censurar un presente mediante a reconstrución dun mundo decadente, apocalíptico ou deshumanizado. Así, podemos topar con distopías sobre a evolución maquiavélica da ciencia: A laranxa mecánica (Clockwork Orange 1971) filmada por Stanley Kubrick a partir da novela homónima de Anthony Burgess, ou a versión cinematográfica que Leslie Libam fixo do célebre relato de Aldous Huxley: Un mundo feliz; distopías sobre sociedades apocalípticas (The Road, World War Z, War of the Worlds); ou sobre sociedades tiranizadas (1984, Os xogos da fame).

En 1936 Charles Chaplin estreaba Modern Times, filme con claras influencias da futurista Metropolis (1927) de Fritz Lang, unha obra de arte na que rexeitaba o capitalismo deshumanizador en pleno auxe do fascismo. O que hoxe en día nos semella unha caricatura, é probable que no seu tempo se percibise como unha distopía que xamais chegaría a materializarse na realidade. Afirmaba o pintor Vasili Kandinsky que toda obra de arte é filla do seu tempo e, moitas veces, nai dos nosos sentimentos. Por esta razón, por moito que unha historia se sitúe nunhas coordenadas espacio-temporais alleas ao mundo que a confecciona, o parentesco coa nosa realidade permanece vixente, como unha sorte de advertencia do que pode pasar se cruzamos os brazos ante os perigos que sobrevoan a nosa convivencia. A distopía non é máis que un espello que reflicte unha imaxe de nós mesmos nun futuro improbable, pero nunca imposible.