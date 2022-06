Xornalismo e estampa literaria

Francisco Álvarez, Koki, é coñecido fundamentalmente polo seu labor poético, pero a súa proxección pública está asociada tamén á literatura infantil, á participación en libros nos que está presente a relación entre escritores españois e os Estados Unidos, e a un intensa actividade cultural en Nova York, onde fundou o colectivo Celso Emilio Ferreiro.

Agora vén de publicar na editorial Embora un libro de difícil clasificación no que se mestura a ficción co xornalismo, o conto coa estampa literaria e o artigo periodístico. É certo que Aldea Buxán e un territorio onde a invención está presente, pero non podemos esquecer que en todas as narracións hai moitos elementos ancorados na realidade, discursos literarios nos que o fío da memoria rescata a infancia e adolescencia do escritor, textos nos que a sensualidade bocacciana comparte mesa co relato do pisco no Baixo Miño, as infamias da Guerra Civil, as ilusións que o circo irradiaba na Guarda, os abusos dos empresarios, ou as simpatías que esperta o náufrago que aparece e desaparece como por arte de maxia da vida dos mariñeiros da vila.

Esta miscelánea, escrita na lingua coloquial que o escritor escoitou de neno, é un auténtico mostrario de personaxes populares: o indiano que volveu de Puerto Rico, o mariñeiro, o dono dun circo, os contrabandistas e os gardas civís, os emigrantes que construíron a ponte de Brooklyn, os republicanos fusilados, o cura que deixa embarazada unha monxa…

Cómpre sinalar a autenticidade que transmiten as narracións, a nostalxia dos costumes pretéritos, a dimensión social, porque sen dúbida hai un espírito critico en moitas destas páxinas e unha solidariedade evidente cos seres máis vulnerables.

ÁLVAREZ, KOKI,F., Aldea Buxán, Embora, Ferrol, 2021,PVP 14 €