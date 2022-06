A forxa dunha rebelde

“Entre a historia e a lenda” rotula X.L. Ripalda o seu volume. Entre a historia e a lenda,si, dunha personaxe senlleira no relato do país galego: Pepa Loba. E non é moito aquilo que coñecemos de certo arredor dunha figura mítica que, non obstante, forma parte da tradición oral do pobo. Mais é probable aínda que a célebre bandoleira tivese unha existencia real, toda vez que a grande escritora e penalista Concepción Arenal fixo mención dela logo dunha visita ao cárcere da Coruña.

En calquera caso, e fose como fose, Pepa Loba é absolutamente real na memoria colectiva, algo que veu inspirar as páxinas deste fermoso libro que X.L. Ripalda foi artellar con sabedoría, calidades no labor e, desde logo, cun profundo respecto e agarimo pola cultura popular, ademais de compoñer unha ardida reivindicación das mulleres que, como sinala nunha das citas que preceden o texto narrativo, “sufriron e están a sufrir a discriminación, a incomprensión e a violencia dunha sociedade que nunca se poderá desenvolver dun xeito completo, se non se decata dos valores que elas teñen”. Pepa Loba, en consecuencia, representada con acerto e paixón, vingadora dos labregos galegos diante dos traficantes da honra do pobo. Para o propósito, X.L. Ripalda válese, das noticias que podemos considerar históricas pero asemade desoutras de carácter lendario co afán de reconstruír, en forma de crónica novelada, un relato atractivo que nos achegua a protagonista e o mundo que lle tocou habitar: unha Galicia explotada por propios e alleos, mais tamén unha terra de maxia, que o noso autor deseña con pulso firme. En fin, o volume conclúe un simpático apéndice de ilustracións respecto da “Feira-Festa de Pepa A Loba” no Barrio das Flores do Carballiño. RIPALDA, Xosé Lois, Pepa Loba, entre a historia e a lenda, Ir Indo, Vigo, 2022, PVP. 16,15€