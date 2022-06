Amores, ciúmes, costumes

Aki Shimazaki, novelista e tradutora canadense de adopción, país ao que se mudou en 1981,vivindo en Vancouver, Toronto e Montreal, publica pentaloxías en francés, con título nipón e contido nomeadamente oriental, de grande éxito. Comezou coa primeira en 1991; en 2013 rematou a segunda e deu ao prelo agora a terceira, da que forman parte "Azami", publicada por Rinoceronte en tradución de Sergio Gómez, e Hôzuki, xa publicada por pola mesma editora con anterioridade.

"Azami" relátanos a vida de Mitsuo Kawano, redactor dunha importante revista nipona que leva unha vida aparentemente feliz e tranquila xunto a muller e fillos. Pero a realidade, no fondo, é outra, como o demostra un feito casual, o encontro con Goro Kida, un antigo compañeiro de clase que na actualidade é presidente da empresa familiar. Iso fai tremer os cimentos da súa estabilidade, e, co relato dos feitos que se suceden, a autora fainos reflexionar sobre todos os fundamentos existenciais: o amor, a familia, a felicidade, as lembranzas, as perdas, os ciúmes, as rutinas e costumes... e como feitos aparentemente pouco importantes se transforman finalmente en transcendentais e fan convulsionar a vida toda. Pásalle ao protagonista, que deixara a súa vida sexual con Atsuko, a súa muller, e que, para compensalo, frecuenta lugares nos que practicar sexo, e atopar un día ao antigo compañeiro, que o invita a pasar unha noite nun club de luxo. Alí atopa á fermosa e misteriosa Mitsuko, outra antiga compañeira de clase, que fora o seu primeiro e segredo amor, e á que el chamaba Azami, como a flor do cardo. As lembranzas e a súa compañía redescúbrenlle unha paixón compartida que todo o cambia. Moi interesante.

SHIMAZAKI, Aki, Azami, Rinoceronte, Cangas, 2022, PVP. 15,20€