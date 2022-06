Músicas do 2022 e con memoria

Comprarmos unha cinta de cassette neste ano -de graza?- 2022, e mais depois de todas estas últimas experiencias vitais dos últimos tempos: pandemias, guerras e barbaridades político-económicas incluídas, ten un punto até sanador. Igual acontece que o mundo correu moito e igual, e como sentenzaban os burelenses The Brosas nunha das súas cancións, o camión da historia pode pasarnos por riba un par de veces e, ademais acelerando. En todo caso, a memoria ben debería valer para, por fin, decatarnos de que o camiño que estamos a seguir, vaia vostede a saber cara onde, se cadra resulta demasiado delicado para o noso futuro como humanidade e como (in)civilización.

Pero non viñemos aquí e agora a disertar sobre dilemas trascendentais senón,nin máis nin menos, que a falarmos de música, neste caso electrónica e cargada de electricidade dinámica. E o grupo protagonista en cuestión, daquela, das presentes liñas faise chamar Aparato: isto é, un dúo formado por María Caramés, na voz e no theremin, e Chus Silva na produción musical e mais nos ferraganchos e aparellos electrónicos. O seu primeiro traballo discográfico, como vos dixen, publicado en cinta de cassette -e ademais reciclada- e tamén, e por suposto, dispoñible nas xa imprecindibles plataformas de música en streaming de internet, titúlase así: Store & Illusion.

Aparato, destacan eles mesmos, axustan o bías da súa pletina para crear o campo magnético ideal con sete tracks de Trip-Hop, SynthPop and a little bit of House music nun exercicio que, se ben vai cargado de reminiscencias oitenteiras e incluso latexando soul por moitos poros, o que non conforma, en ningún caso, é un revival deses anos de TDKs, dobres pletinas, auto-reverse, walkmans e bolis bic para activar a sempre complicada arte do rebobine manual. Traducido: que os Aparato soan plenamente a 2022, aínda que tamén a todo o que chega de atrás das universais músicas de baile e dos arrumacos quentiños en sofá ad hoc, agochado nun recuncho de pista escura. Música deliciosamente preparada para que a vitalidade que tantas veces levamos dentro enterrada nalgún recóndido alxube do noso ser, colla aire, luz, enerxía e ansias de facer algo bo coa nosa vida.

Porque sucede que voz de María soa aloumiñante e tenra, mais tamén altamente evocadora e poderosa, a cabalo dunha instrumentación electrónica fantasticamente artellada e inzada de detalles e dunha estraña, potente e fascinante delicadeza sónica. Todo iso creado e feito nos estudios caseiros de Chus Silva, totalmente militantes do “Do it yourself”, co gato sentado no colo e o café afumeando en longas xornadas de traballo e cariño polo que se fai.

Tamén tiveron os de Aparato a colaboración no disco de Ramón (Mon) Orencio metendo guitarras nalgún dos temas, ademais de formar parte da crew creativa do proxecto xunto a Stú Abraldes, Ramón Bermejo e Camila Bossa. A presentación oficial do disco será en Compostela no “Casablanca” a noite do 24 de xuño, data na cal dará comezxo a nova andaina dunha formación que promete música e calidade válida para todo tipo de escenarios, públicos e horas.

Dende logo que se nos directos resolven as cancións como o fan neste primeiro traballo discográfico, estamos máis que certos da nosa parte de que gozaredes tanto como o fixemos nós mesmos con este excelente Store & Illusion.