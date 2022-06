Afouto Castro Valente

“El denominado Castro Valente, que flanquea el Ulla, antes de desembocar en la ría de Cesures, es más curioso, aun cuando se halle en ruinas lo principal de su fortificación”. Con estas palabras, escritas en 1885, Manuel Murguía convértese no primeiro investigador en ocuparse do Castro Valente, tamén coñecido como A Cerca, un asentamento que, polas súas dimensións e localización, identificou como unha auténtica “cidade das alturas”. E, efectivamente, a construción deste magno asentamento, situado a 380 metros de altura responde a un plan organizado que dá lugar a un deseño único e repetido capaz de adaptarse ás necesidades topográficas, defensivas e construtivas dun outeiro que domina o val do río Ulla e, xa que logo, o tránsito de bens e persoas por vía fluvial e terrestre entre os séculos IV e VIII da nosa era. E Murguía achega tamén precisos detalles sobre a estereotomía da muralla: “Lo que queda en pie, está compuesto por pequeños bloques, algunos aprovechados sobre el terreno, por ofrecerlos en abundancia, y en ocasiones por medianas lajes (losas) puestas de plano las unas sobre las otras, sin tierra ni enlace alguno” (…). En efecto, nos lenzos de muralla que se conservan podemos comprobar como os cachotes que a conforman teñen entre 10 e 15 cm de grosor e aparecen dispostos sen argamasa nin morteiro.

Trece anos máis tarde, en 1898, López Ferreiro refírese a Castro Valente como un “formidable castro (...) que aún conserva gran parte de la muralla que lo rodeaba”, se ben “no sabemos si sería un campamento romano, ó un lugar de refugio para los Irienses en caso de apuro”. As evidencias apuntan a esta última hipótese, tal e como sinala Fernández Avella (2014), que opina que para quen A Cerca “debemos supoñer, a teor das características que presenta, un uso temporal do mesmo, cunha finalidade de control das vías (...) que transcorren ao longo da depresión meridiana, no importante punto de paso do río Ulla” á altura de Pontecesures,”elemento e eixe comercial cara o interior da Gallaecia desde polo menos a idade do bronce”.

Fernández Avella (op. cit) destacou, ademais, que o recinto ten forma de ril e unhas dimensións de 476 m no eixe Norte-Sur por 280 m no Sueste-Nordés. A muralla do castro ten un perímetro de 1,24 km (a romana de Lugo ten pouco máis de 2 quilómetros de lonxitude) e encerra unha extensión de case 11 hectáreas. Este “espectacular recinto, pode obedecer non só á ocupación de xentes do núcleo de Iria en caso de ataque, senón a unha superficie ampla para albergar tamén cabana gandeira no seu interior”.

No ano 1994 depositáronse no Museo das Peregrinacións varios fragmentos de “tégulas e ímbrices” atopadas despois da apertura dun cortalumes forestal cun buldócer que arrasou boa parte da muralla no sector norte do xacemento. Este tipo de material de construción, presente noutros asentamentos altomedievais, foi atopado no xacemento da Cerca, máis unha vez, na campaña de 2020, como acreditou o arqueólogo Fernández Pereiro (2020). O uso estable do recinto sería descartable para o primeiro investigador (op. cit) “pola inviabilidade do espazo desde o punto de vista da rendibilidade económica (...) xa que a explotación do espazo e os recursos circundantes sería moi limitada”.

Este patrón de localización, definido por unha grande fortificación en altura situada nas proximidades dun ou varios núcleos medievais situados no val, tería un paralelo claro na vila de Tui e no Monte Aloia, que repite no sur de Galicia o esquema definido no norte, tamén á beira da depresión meridiana. Con todo, este esquema quizais non sexa tan lexible noutros exemplos de grandes recintos fortificados en altura: O Faro de Budiño (O Porriño), O Alto de San Cibrán (Ponteareas-Salceda de Caselas) ou O Muro do Búbal (Monterrei-Oímbra).