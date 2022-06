Lean a Carver, por favor

Rinoceronte acaba de publicar a primeira obra dun dos escritores máis famosos de contos do século XX. Estamos a falar do norteamericano Raymond Carver, autor de Queres facer o favor de calar, por favor?, frase coloquial do último relato do libro.

Carver é un autor de estilo minimalista, malia que a el non lle gustaba este cualificativo; os seus personaxes son perdedores, seres da clase media en decadencia ou traballadores pobres dos EE.UU. que se expresan de xeito vulgar. Cada relato está contado cos mínimos detalles, na liña da teoría do iceberg de Ernest Hemingway, ocultando gran parte da información e deixando saír á superficie só o imprescindible. Cada traxedia cotiá está expresada con este estilo conciso, cunha precisión na que os silencios son fundamentais e na que o autor renuncia á metáfora exuberante, á frase longa e a proliferación de subordinadas. Escribía Carver diante dunha fotografía de Chejov, armando cada relato cunhas escenas concretas, con catro detalles dos personaxes e poucas notas sobre os decorados, e, ao final, a historia parece quedar en suspenso, como catalizador do pensamento do lector, pero nesa maneira de escribir hai un tremor, unha turbulencia que nos axita, un baleiro que nos perturba. Para Beethoven non se debía romper o silencio se non era para melloralo; para Raymond Carver o silencio constitúe un elemento básico que se debe acompañar só das palabras imprescindibles. Velaí o resultado atinxido: unha prosa na que acontece que menos e máis;unha estética propia do realismo sucio á que autores como Gonzalo Torrente Ballester non consideraban literatura, pero que outros, como Bolaño, determinaron que o autor americano viña ser o novo Chejov. Lean Vdes. e opinen. CARVER, Raymond, Queres facer o favor de calar, por favor? (trad. Moisés Barcia), Rinoceronte, Cangas, 2021, PVP. 18,95€