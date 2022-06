Instantáneas da viaxe

Unha muller, en compañía doutra, sinala o norte desde a praia de Âncora, en Portugal. Firmes como as pedras do camiño, fortes como o romper das ondas. Como versos sobre unha fotografía, só a imaxinación pode voltear agora os seus rostros, apreciar a cor dos seus ollos, entender o fío do seu pensamento naquel día infinito cara 1900. Parece que fixera frío, iso si; e parece tamén que o vento levase consigo aires de Santiago. Foron inmortalizadas nunha das 120 fotografías que hoxe forman parte da exposición O Camiño Portugués. Lembranzas de mar e pedra e, en palabras da comisaria Lucía Laín, “elas parecen indicar o rumbo a seguir”.

O Museo do Mar de Vigo alberga así, ata o vindeiro 4 de setembro, un percorrido audiovisual e editorial que amosa a memoria colectiva destes andares, co océano Atlántico sempre á esquerda. Trátase dunha viaxe desde o Porto deica Santiago a través da xeografía e, aínda máis, do tempo; con fotografías tomadas entre finais do século XIX e o XXI. A vida cotiá da xente, a pesca, as romarías e mais os monumentos e as paisaxes recompoñen un camiño que tamén está feito de palabras. Deste xeito, grandes voces da literatura galega e portuguesa guíannos con pequenas referencias que deixan tras de si un ronsel de palpitacións. Entre elas, Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, Florbela Espança ou Miguel de Unamuno tecen coa súa poesía imaxes que viran arredor de tantas décadas vividas a ambas beiras do Miño. “Yo no sé si será que en mí, como en casi todos los hombres, duerme el nómada, el peregrino andariego y errante, y despierta de cuando en cuando. ¡Ver pueblos! ¡Ver nuevos pueblos, ver los más posible”, escribiu Unamuno no seu libro Por tierras de Portugal y España (1911), premisa da que parte a exposición. “Toda persoa leva dentro ese ser errante que se move co afán de conquistar a contemplación”, comenta Lucía Laín.

A mostra arranca cunha fotografía de 1883, tomada por Emilio Biel durante a construción da ponte de Luís I (1881–1886) no Porto: un referente de modernidade que atravesaba a beleza do Douro. Xa na sala da exposición, podemos ver outras imaxes do mesmo lugar case 130 anos despois. O arco da vella de Juan Rodríguez ou as súas rúas claroscuras constitúen un paralelismo coa obra de Biel. “As dúas fotografías xogan con ese paso do tempo, case futurista, como se fose unha pasarela que nos conduce a outro momento a través dese arco”, sinala Laín e engade: “A exposición lévanos a reflexionar sobre a condición humana, a súa pegada no camiño de Portugal e como a fotografía ten o poder de testemuñar o reflexo da sociedade, mais tamén de convidarnos a imaxinar”. Fronte ás imaxes de fotógrafos como Nicolás Muller ou Alberto Marçal en Póvoa de Varzim pregúntase: “Podemos recoñecernos nos rostros destes pescadores?”.

"A fotografía ten o poder de testemuñar o reflexo da sociedade, mais tamén de convidarnos a imaxinar" Lucía Laín - Comisaria da exposición

En palabras da comisaria, “unha pequena xoia é a foto da Librería Modernista” (Redondela, 1915, autor descoñecido). A imaxe pertence á colección Thomas e amosa as persoas que observan o viaxeiro no seu camiño. Case como a obra de 2019 de Keila Pousa, este é “O camiño que nos mira.” No transcorrer desta viaxe “atopamos fotos de máis de cen anos, en placas de cristal, (...) mesmo fotos estereoscópicas que converxen a través de multitude de miradas”, sinala Lucía Laín. Así, desde a imaxe da creación dunha ponte no XIX ata a obra contemporánea de Verónica Vicente, que presenta unha construción de libros no bosque baixo o título Escrito en las hojas; podemos navegar entre desvíos do camiño ou descubrir un cabalo branco no abismo, como nos amosa Antón Buciños.

A exposición, que estivo xa no Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura, complétase co audiovisual Ecos do Camiño, producido por NUMAX e que conta cunha banda de son cuxa peza central, o “Alalá de Muxía”, é interpretada polos músicos Germán Díaz e Benxamín Otero, xunto ás gravacións en vinilo da música popular galega e portuguesa. Unha atmosfera que percorre lembranzas, novas creacións e nos convida a mirar de novo, por primeira vez, o Camiño Portugués.