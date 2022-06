Grafismos de "Tótem"

Lin, hai non moito, nas redes sociais da xornalista Raquel Peláez que xuño é “o venres do ano”, a antesala do verán, o case final da espera. Hai un tipo de literatura que se asocia moito ao verán, máis “lixeira”. Aquí poderíamos atopar cousas de Agatha Christie ou Stephen King ou case toda a novela negra ou de misterio. Tamén o xénero da fantasía, especialmente se tes a sorte de atopar esa mestura tan pracenteira de cotiandade e irrealidade, con toques sinistros, enriquecedores pero non excesivos. Tótem (Astiberri, 2021) non é un cómic para levar á praia; de feito, a súa edición roza máis o libro-obxecto, e foi publicado alá por Nadal (hai alguén que lembre o inverno?), mais constitúe unha elección moi disfrutable para esta “vixilia” anual.

Despois de dous anos da publicación de Ocultos (Astiberri, 2019), a primeiro novela gráfica de Laura Pérez (Valencia, 1983), que lle valeu o Premio El Ojo Crítico de Cómic 2020, o Ignotus 2020 á mellor banda deseñada en España e o Splash Sagunt ao mellor álbum de 2019, a autora reafírmase no seu interese polo fantástico. Continúa, entón, neste segundo cómic longo deleitando cun grafismo recoñecible e delicado; lineal, expresivo e detallado, pero fiel ás formas mínimas. A estética non é a única conexión co seu anterior traballo, xa que en Tótem segue a explorar “esoutro mundo imperceptible”, que nace entre as crenzas e o onirismo; e por máis que nesta obra tamén coexisten diferentes relatos, as historias que Laura Pérez conta mestúranse nunha narración poliédrica.

Unha muller decátase a través das noticias que apareceu o cadáver dunha arquitecta desaparecida; este descubrimento fai que lembre unha viaxe por estrada que fixo cunha amiga, cruzando os desertos de Arizona. As conversacións no coche e mais as paisaxes que van pasando fan que as dúas mulleres empecen a lembrar, falar e cuestionar algunhas crenzas familiares que lles foron inculcadas. Este é o fío argumental sobre o que conflúen e se dilúen outras historias e lembranzas. Trátase, pois, dunha obra máis evocadora, e menos sinistra, que Ocultos, onde a viaxe serve, como adoita ser habitual, como símbolo de transición, tanto no espazo-tempo, xa que as protagonistas viaxan entre o mundo físico e o espiritual e a diferentes lugares e épocas, como no plano introspectivo, ao cuestionarse as crenzas e cosmovisión sobre as que asintan as súas personalidades. Un cómic, xa que logo, que se goza moito máis no plano sensitivo, cunha composición moi ligada á cinematografía. Poucos diálogos e un gran peso da imaxe, que converte a contorna na terceira protagonista. A paleta de cores é o compás que dá continuidade ás historias. A autora emprega tons cálidos para as escenas que ocorren no “presente-memoria” e tons grises para as escenas do pasado.

Ademais de historietista, Laura Pérez traballou como ilustradora en medios de prestixio (The Washington Post, National Geographic, The Wall Street Journal, Vanity Fair o El País) e en proxectos editoriais, entre os que destacan dous da editorial Errata Naturae: Los secretos de las brujas (2020) e Sirenas de leyenda (2021). En 2016 aparece Náufragos, novela gráfica gañadora do IX Premio Fnac / Salamandra Graphic, ilustrada por ela e guionizada por Pablo Monforte. Recentemente tamén traballou nos créditos da serie da produtora Hulu Only murders in the building (outra boa elección para o verán, que estrea segunda tempada en menos dun mes), onde tamén se encargou de realizar os debuxos realizados por unha das personaxes principais. Na actualidade está a traballar nun novo cómic que ten prevista a súa aparición a finais deste ano.