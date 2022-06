"Alcarràs" e a produción independente

O pasado mes de febreiro, a película Alcarràs, da directora catalá Carla Simón, recibía o galardón máis importante do Festival Internacional de Berlín: o Oso de Ouro, un premio que a cinematografía española non recibía desde 1983, cando Mario Camus presentara a súa adaptación de La colmena. Alcarrás é un filme rodado con actores non profesionais, rodada nunha lingua co-oficial do Estado (catalán) e dirixida por unha muller. Ademais de todos estes datos, é unha obra de arte maxistral. En definitiva, a película de Carla Simón é sobre todo unha longametraxe que esperta o orgullo da industria audiovisual independente e que, en consecuencia, se converte no modelo de produción que debería ser avalado, financiado e favorecido polas institucións públicas dun país minimamente interesado pola cultura. Porén, a partir das últimas decisións gobernamentais, semella que este enfoque vaise ver truncado.

O pasado 27 de maio, o Congreso dos Deputados aprobou a nova “Ley General de Comunicación Audiovisual” que Bruxelas levaba demandando desde hai dous anos para axustar a normativa nacional á comunitaria. Nun xiro inesperado do último momento, o partido principal do goberno, o PSOE, introduciu unha “enmenda técnica” no artigo 110.1 da lei que supuxo un golpe baixo á produción independente deste país. Con esta modificación in extremis o “duopolio” español de Atresmedia e Mediaset, así como tamén as grandes plataformas de streaming (Netflix, Amazon, HBO), poderán recibir as mesmas axudas que as verdadeiras produtoras independentes, a través das produtoras vinculadas ás cadeas de televisión e ás devanditas plataformas. É dicir, a cota do 5% dos ingresos que estas grandes compañías debían destinar antes ao cinema independente europeo, agora poderán investilo en producións propias. Deste modo, unha empresa subsidiaria de Netflix, Amazon ou Mediaset, que xa contan cun forte respaldo, terá a opción de competir por esas axudas coas verdadeiras produtoras independentes, establecendo así unha situación de competencia desleal.

Con todo, a porcentaxe do 5% semella irrisoria se a comparamos, por exemplo, coa cota oscilante entre 12’5% e 20% que existe en Italia, ou a de 20-25% que rexe en Francia, países moito máis comprometidos en protexer a diversidade cultural, garantir a achega de novos talentos á industria e confeccionar un tecido plural que ofreza produtos alternativos ás grandes corporacións audiovisuais.

Outro punto preocupante da nova lei é o que transfire maior inestabilidade á Televisión pública, xa que exime os grandes teleoperadores de pagaren o canon que sostiña a TVE, que a partir de agora se financiará vía plataformas de streaming. Segundo estimacións do sindicato CC OO, a recadación desta axuda podería pasar dos 120 millóns, que aportaban as grandes teleoperadoras, a apenas 10 millóns de euros. Inestabilidade que crece tamén co artigo 71, na que deixa unha porta aberta á privatización das televisións públicas e á externalización dos servicios informativos. Ademais, a proposta de Unidas Podemos para incentivar a mirada feminina no audiovisual español a través dunha cota para as mulleres tamén foi desestimada e non aparece na redacción final.

Asociacións de produtores independentes de toda España, que reúnen a máis de 600 empresas, rexeitan enerxicamente esta nova lei, que consideran un atentado contra a biodiversidade do audiovisual. Pode ser a estocada definitiva para esas empresas que, de vez en cando, logran poñer en pé xoias como Alcarràs, con todo o que representa este filme para a diversidade lingüística do estado, a mirada feminina ou a posta en pé dun produto que tivo que retrasar un ano a súa rodaxe por mor da pandemia. Incluso a fermosa película de Carla Simón pode ser o paradigma deste agravio tamén a nivel temático, xa que a historia trata dun ecosistema natural, variado e interxeracional, que loita por subsistir nun mundo ameazado por un capitalismo salvaxe que homoxeneíza a paisaxe e que enaltece única e exclusivamente o beneficio económico.