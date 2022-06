O pensamento constrúese avaliando o que sucede ao noso redor e enriquécese botando unha ollada aos acontecementos históricos que nos han servir para non caer en sesgos cognitivos. Dubidar das afirmacións que na vida cotiá soen aceptarse como verdadeiras permite profundizar en estratexias nas que as conviccións se somenten a discusión. E así é como se adoitan posturas máis razoadas sobre un tema. Pois ben, textos como os que aparecen en A trabe achégannos visións fundadas no compromiso coas propias ideas, por parte de estudosos que poñen os seus argumentos ao servizo da intelixencia dos lectores e da comunicación.

Dende o Editorial, no que se fai referencia á situación económica que parte do 72 ata a Crónica, na que se recollen as palabras dos actos dos 50 anos do ILGA, pódense ler Cuestións relativas a “Dante, Galicia e Xohán Cabana" de Anxo Angueira no que pon en relación a obra do italiano con Galicia en Dante; unha continuación do artigo de X. Martínez Souto acerca da iniciativa política do exilio galego en México; unha magnífica análise da contribución de Ánxel Fole ao proceso de elaboración do galego moderno realizada por Carme Ares e tamén outros tantos artigos nos que E.X. Insua, R. Rodríguez Postigo, Anxo Fortes, Euloxio R. Ruibal ou Lucio Martínez Pereda, entre outros, revisan as publicacións poéticas de Ediciós do Castro, a relación entre música e revolución, un exemplo de Nacionalismo de Estado, unha achega ao teatro pedagóxico en galego ou a resposta á cuestión sobre o Nacionalcatolicismo, todos eles artigos que veñen demostrar a riqueza do noso pensamento.