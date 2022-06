Power-rock disparando cancelas

Hai grupos que son presa do seu tempo; grupos que un escoita e pensa no pouco espelidos que somos como público, como oíntes e, finalmente, como consumidores de música. Grupos que rara vez escoitarás no dial da túa radio ou que sairán na contracapa da túa revista musical preferida. Tamén, e tal vez, hai que dicilo, por seren músicos que escapan da moda como alma que leva o diaño, que non fan concesións nin teñen a máis mínima intención de dourarche a orella ou bailarche a auga desa marca tan ben pensada para vender e para conquistarte incluso antes de prender o reproductor do teu aparello. Un deses grupos son Radio Zapa, de complicada etiqueta aínda que de fórmula ben recoñecible. Batería, baixo e guitarra, trio de rock directo e a fazula, coa man aberta e con toda a ansia de espabilarnos, si. Agora andan de flamante estrea co seu novo disco co título de Demasiado.

Gravado en Pouland Studios por Iago Pico e editado únicamente en formato vinilo polo selo nacional Requesound Records, Demasiado vén ser un labor que sae do parón pandémico e que eleva e consolida a formación como un dos proxectos rockeiros máis serios, máis persoais e máis interesantes e sólidos do noso panorama actual. Coqueteando coa psicodelia e, aparentemente, derrubando cancelas a cada canción nun magnífico exercicio de creatividade rockeira, contundencia sonora e unha lírica costumista tan propia e persoal como evocadora e universal. Suso Pereiro no baixo, Fran Facal na batería e Martín Zapata na guitarra e na voz achégannos desta volta oito cancións que transcorren por eses carreiros do rock de cheiro a válvula prendida, atemporal e cargado de riffs e coitelos afiados.

Xa que logo, pezas como 'Culpable' e 'Profesional' percorren esas sonoridades do power-rock doente e disparado a metro e medio de ti. Tamén intuímos charamelas de rock máis “americano” en momentos luminosos como 'Vencer' ou 'Tanta fotografía', especialmente emocional pola aspereza dunha letra co alzheimer como maldito ruído de fondo. Hai lugar asemade para unha instrumental de altísima e valente tensión eléctrica co título de 'Esquimotaje'. E dous regalos en forma de alfaias, ben diferentes entre elas, e que conquistaron a escoita de quen lles escribe: 'Virgencita', quitándolle ferro, ou poñéndollo todo, a discursos e insurrecións e facendo crítica dende esa barricada da retranca que tan ben senta escoitar e tanto cura, incluso cando as novas dos nosos modernos televisores ás veces se fan tan insoportables. E por suposto que de absoluta obriga, convidámosvos a escoitar 'Na intimidade', a nosa peza preferida do disco e que, dende a primeira guitarra e mais o primeiro verso, nos mete nunha espiral viaxeira, deliciosa e profunda a cabalo dun medio tempo de nota sobresaínte e tremendamente acolledor e evocador. Tamén deixaron sitio para revisar 'O que non se sabe' do gran Narf levándoa, dende portos dunha estreita amizade, a novos caladoiros rockeiros, puramente stoner e diferentes.

"As distancias curtas abofé que farán medrar esta colección de cancións onde o directo e mais a carne viva poden darche un bo estacazo"

Agora toca levar o disco de paseo por festivais e salas, onde as distancias curtas abofé que farán medrar, aínda de xeito máis considerable, esta colección de cancións onde o directo e mais a carne viva poden darche un bo estacazo. Todo será estar atentos ás novas da banda e, mentres, mergullar polas plataformas de música en internet para darlle unha boa e merecida man de escoitas até deixarte conquistar e convencerte de que se ti es desas persoas que pensan que o rock está morto, igual quen si o está, ese es precisamente ti.