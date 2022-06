Cen anos de 'Cocaine'

O día 6 de marzo de 1922, sendo aproximadamente as 12 horas do mediodía, no terceiro andar do inmóbel 121 da rúa Westbourne Grove de Londres, Freda Kempton deixou de respirar para sempre. Tiña 21 anos de idade e até ese momento traballara como acompañante de baile nun clube de Percy Street. A análise toxicolóxica do seu enfraquecido corpo certificou a presenza de concentracións elevadas de clorhidrato de cocaína. Alén diso, os axentes tamén atoparon entre as súas pertenzas tres ampolas pechadas e un vaso de auga con restos desa mesma substancia. “Probabelmente fose a súa apurada situación ou o desexo de transformar as noites en días o que levou a esta pobre moza a cometer este acto desesperado... con final fatal”, concluía apesarado o xuíz instrutor. Semella obvio que ningún dos especialistas implicados na investigación estivo nunca interesado en atopar explicacións. Sobre todo porque todo o mundo sabía o que pasaba. Europa vivía os primeiros anos da posguerra sumida nun pesadelo de diversión perpetuo con tráxicas consecuencias (sobre todo para as mulleres).

Tan só dous meses despois da publicación daquela dramática noticia, o director Graham Cutts (Brighton, 1884- Londres,1958) asistía á estrea do seu filme Cocaine nas salas do Reino Unido co título alternativo de While London Sleeps. O medo das autoridades británicas a que as escenas de consumo explícito de droga que aparecían na fita puidesen disparar a propagación de estupefacientes, obrigou os censores a cambiar o título e a limitar o número das súas proxeccións. Unha medida que, evidentemente, non serviu máis que para privar o público dunha interesantísima obra cuxo visionado, a día de hoxe, só pode facerse a través do portal de Internet Silent Hall of Fame ou, no caso dos residentes no Reino Unido, alugándoo polo módico prezo de 1 libra na plataforma British Film Institute Player.

Vendo Cocaine, un pregúntase como pode ser que o seu argumento estea baseado na vida real do restaurador e narcotraficante Chan Nan, un chinés coñecido como Brilliant Chang, que emigrou a Inglaterra en 1913 para, supostamente, abrir un restaurante en Birmingham e que, co paso dos anos, se converteu no “Rei da droga” da capital. O mesmo que acontecería, tempo despois, ao ser acusado primeiro e logo absolto -por falta de probas- da morte de Freda Kempton.

Acaso non sería máis sinxelo (e sobre todo máis atractivo) facer o tradicional biopic? Parece que non porque o que o filme de Graham Cutts tenta non é tanto indagar na personalidade real de Brilliant Chang como nos motivos da penuria moral daquel momento histórico e das súas funestas consecuencias. De aí a pavorosa minuciosidade das escenas con que se describe o submundo do hampa (a magnífica secuencia do interior dun fumadeiro de opio en Limehouse). Así as cousas, crea unha nova personaxe de nome Min Fu (un papel disparatado para un máis que inverosímil Ward McAllister) que cativa e seduce a fermosa herdeira Madge Webster (Hilda Bayley), despois de que esta escape da mansión do seu pai, Montague Webster (Teddy Arundell). Será da man do (falso) chinés que a primoxénita entrará nos tenebrosos territorios da cocaína. O motivo? Nada novo para un cinéfilo de gama media-baixa: o pai quere casar a súa filla cun home que detesta.

Non obstante todo o anterior, o espectador contemporáneo xa non acepta a ridiculez de personaxes como Min Fu tratándose de temas tan terríbeis. Porque nada que teña que ver con ese territorio perverso e abismal pode ser gracioso, a non ser que quen o mostre sexa Tarantino, para o cal todo resulta risíbel mentres o público se divirta. “Non leas, non mires, non penses, non escoites, non temas”, semella dicir, “isto tan só é cinema”.