“Apostamos por unha Mostra vital, inclusiva e diversa”

A 39ª edición da Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas celebrarase, xa con "total normalidade", do 24 de xuño ao 9 de xullo, e abranguerá un total de 26 espectáculos de teatro, danza, coloquios, presentacións e exposicións. María Armesto fálanos deste importante evento do teatro en Galicia.

–Esta vai ser a primeira Mostra, chamémoslle, da pospademia. Con que ánimo afrontan este regreso á normalidade?

–Con emoción, xa que volveremos celebrar o teatro sen distanciamento social, esta arte única que non existe senón é en directo, en comuñón absoluta co público. Este vai ser o ano do reencontro. En 2020 fomos, xunto ao GREC, o primeiro festival do Estado que, ademais de non adialo nin suspendelo, abriu as portas dúas semanas despois do confinamento, cun enorme custo en sistemas de desinfección para garantir que cada centímetro do auditorio, cada butaca, cada camerino, cada palmo de escenario, cada baño, cada cadeira na rúa estiveran libres de covid. Foi unha experiencia brutal pero que nos fixo desenvolver unha extraordinaria capacidade de imaxinación e xestión. Pero o que resultou verdaderamente exemplar, foi o comportamento: tanto do público como dos artistas.

–Cada unha das edicións da Mostra adoita seguir unha liña ou unha reivindicación determinada. Por cal apostan Vdes. nesta ocasión?

–Por unha Mostra atractiva, vital, inclusiva e diversa, na que vai convivir o teatro clásico e popular co máis contemporáneo, a danza, o novo circo e a performance, sempre desde o humor e con temáticas varias.

–As compañías de teatro afirman que facer teatro en Galicia constitúe un acto de resistencia. Organizar a Mostra tamén o é?

–Si, hai un alto grao de resistencia, é certo. Pero esta é unha organización moi ben equipada teatralmente, con experiencia organizativa, á que lle gusta traballar en equipo e, sobre todo, que recibe cada ano o mellor pago posible, o apoio público.

–Cal é o segredo da supervivencia e dos éxitos de crítica e público da Mostra de Cangas?

–O dito anteriormente: equipa profesional e cualificada, capacidade organizativa, bagaxe de 39 anos e resposta do público.

–Continúan a definirse coma unha Mostra de “teatro cómico e festivo”. Nalgún momento plantexáronse abrir o abano de xéneros e incluír, por exemplo, obras dramáticas?

–Témolo falado, xa que é moito máis doado programar sen límites, e nós temos dous: comedia e paridade, pero non queremos renunciar a ningún deles, porque máis que un límite son un selo de identidade. A MITCFC é unha das pouquísimas mostras europeas centradas nun xénero denostado desde Grecia, un xénero que nos permite rir de nós mesmas/os e abordar temas que doutro xeito sería insoportable facelo. A comedia poder ser negra, branca, xestual, performática, musical, circense, bufonesca, física, dramática, cabaret, vodevil…, unha diversidade que ofrece moitas posibilidades. Por outra banda, hai 22 anos apostamos pola igualdade de xénero e a paridade, fixémolo moito antes de que naceran as leis estatais e autonómicas de igualdade, hoxe somos un referente estatal.

–Manter o de internacional, é un esforzo engadido para a organización da Mostra?

–Sen dúbida, si. Mentres non consigamos acceder a un maior orzamento, é un esforzo que precisa de moito traballo e imaxinación. Este ano, ademais de contar con algún espectáculo de rúa procedente de Chile, Arxentina ou Portugal, recibimos a L’Alakran, á mítica compañía que en 2018 recibiu o Premio Nacional de Teatro de Suíza.

–A nivel tanto personal como da xente que se ocupa da organización, que espectáculo lles gustaría levar á Mostra e que, porén, aínda non o deron por conseguido?

–Algúns que, por razóns técnicas, espaciais ou orzamentarias non se puideron contratar, pero que non imos desvelar porque confiamos en conseguir programalos en futuras edicións.

–O mundo do teatro, en xeral, e o do teatro galego, en particular, ten asumido que hoxe en día dentro do teatro entran expresións artísticas coma o circo ou a danza. A mostra tamén quere apostar por incluír este tipo de espectáculos nos seus programas ou prefire ser estrictamente fiel ao teatro?

–Apostamos, claro que si. O mundo é hoxe diferente a hai 20 anos, o cambio de paradigma na comunicación influíu radicalmente non só na comunicación persoal e mediática senón no ocio das persoas e nas creacións artísticas. Hai tempo que incorporamos pezas doutras disciplinas, o circo desde sempre, a danza e performances hai xa anos que as programamos: Sol Picó, Théâtre du Mouvement, Matarile, Mar Gómez, Miss Beige, Iria Sobrado, La Xata la Rifa, Cinema Sticado, Aporía Escénica, Theatre of the Ancients, Pisando Ovos, Mireilla Miracle, Lanördika, Inherente Teatro, TrasPediante, AveLina Pére…Este ano contaremos co espectáculo Pas de deux do coreógrafo e bailarín, Chevy Muraday, Premio Nacional de Danza e Miss Beige, a xenial creación da performer Ana Esmith. Pistacatro estreará na MITCFC, Paxaros no cabo, unha proposta multidisciplinar na que a danza vertical, a música en directo, o audiovisual e as técnicas circenses nutren o espectáculo. Matarile co seu exquisito espectáculo El diablo en la playa, con dúas intérpretes excepcionais, Celeste e Claudia Faci.

"Xosé Manuel Pazos Varela terá sempre unha butaca reservada no corazón desta Mostra"

–O auditorio municipal, onde se celebran os espectáculos cubertos, xa leva o nome de Xosé Manuel Pazos. Vai haber dentro da Mostra algún acto na súa homenaxe?

–Á súa morte, a MITCFC non só impulsou unha iniciativa para que o Auditorio Municipal levase o seu nome. acadando a firma de 26 asociacións profesionais e culturais de Galicia. senón que, na pasada edición, se lle rendeu homenaxe cunha exposición documental (manuscritos, imaxes obxectos persoais), coa celebración dun encontro galego-portugués que impulsara hai 30 anos, o TEATRAGAL, e cun acto no que participaron artistas de toda Galicia, no que a Academia Galega de Teatro lle outorgou, a título póstumo, o Premio de Honra da Academia que recolleu a súa viúva. Xosé Manuel Pazos Varela terá sempre unha butaca reservada no corazón desta Mostra.