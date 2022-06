Amor platónico e inxustiza social

Cartoné irmás vén de publicar un fermoso libro, O ganso salvaxe, do escritor xaponés Mori Ogai, verquido ao galego por Gabriel Álvarez Martínez, vigués que viviu no Xapón e que é tradutor de numerosas obras dese país ao galego e ao castelán.

A novela, envolta nunha atmosfera enigmática e poética, expón cunha prosa suxestiva, a contradición entre a admiración romántica e as obrigas que impón unha realidade na que a pobreza confina unha moza, Otama, nos límites derivados de ser a concubina dun usureiro. A novela nunca nos di que Otama está namorada dun modélico estudante de medicina, a quen todo o mundo gaba, nin que el devece por ela. Otama é a amante dun home maior, casado, rico e desprezable, para manter o pai e para se manter ela. Aos ollos do lector, encontros casuais, olladas furtivas, pequenas conversas delatan a paixón que, en silencio, vai consumindo os mozos. A doce tea que os une, sen embargo, non se acompaña dun achegamento que rache cos códigos sociais e todo se reducirá, ao final, a un amor nostálxico, dolorosamente discreto, que o lector vive cunha alta tensión psicolóxica.

Cómpre sinalar que Mori Ogai (1862-1922), médico militar, un dos precursores da moderna literatura xaponesa, viviu en Alemaña, onde coñeceu a literatura occidental, e logo como tradutor contribuíu á introdución do romanticismo no seu país; na súa obra procurou fusionar o mundo oriental co europeo. Tamén que a edición de Gabriel Álvarez Martínez presenta numerosas notas sobre o contexto cultural da novela que axudan á comprensión da obra.