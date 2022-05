"Fausto", de Goethe

Na literatura de expresión alemá, Johann Wolfgang Goethe é unha figura central, como Shakespeare na inglesa, Molière na francesa, Cervantes na castelá, Gil Vicente na portuguesa ou Otero Pedrayo na galega. Tamén é figura de relevo universal pola diversidade e alcance da súa obra, sexa narrativa, poesía, divulgación científica, biografía, viaxes, ou dramática. Neste eido último deixou varios títulos, dos que agora se lembran Ifixenia (1787), Egmont (1788) Torquato Tasso (1790) ou Fausto. Sendo un promotor do Romanticismo, desde o movemento Sturm und Drang, coa novela As mágoas do mozo Werther, que publica en 1774 (Galaxia, 2007), trala súa viaxe por Italia, entre 1786 e 1788, inicia unha etapa máis abeirada ao clasicismo, ben que sexa inútil tentar encadralo nunha tendencia, pois tamén partillaba ideas centrais da ilustración, como a importancia da educación no proceso de humanización da persoa. Desde esa perspectiva plural, na que romanticismo e clasicismo andan en feliz parcería, hai que entender a súa peza máis notable, Fausto, das mellores en toda a dramática universal, e que dalgún xeito nos fai lembrar o capítulo 15 do Ulysses de James Joyce.

O motivo central da peza é o pacto co demo, recorrente na creación cultural da civilización actual, presente xa no mito da expulsión do paraíso, unha maneira de mostrar os límites da mente humana para desentrañar os misterios da natureza. De tal motivo derivan moitos temas, desde a insatisfacción á frustración, causas de que se busquen vías alternativas para cumprir todo tipo de desexos: amor, ciencia, poder, riqueza, mocidade eterna, xogar co tempo. Habitar unha fantasmagoría, en suma. Un pacto co demo que resolve de forma ben diferente á que propón Christopher Marlowe, pois ao mellor o tal Fausto non deixa de ser un alter ego do poeta, que a través da literatura pode ver culminadas cobizas íntimas ou estiñar penares e pesares.

A historia de vida dun tal Johann Georg Faust, sabio, alquimista e astrólogo, que supostamente pacta co diaño, era moi popular en Alemaña desde finais do século XVI, segundo recolle unha escolma de relatos coñecida como Historia von D. Johann Fausten (1587), e a literatura existente sobre as súas peripecias moi rica e abundante. Tamén será coñecida en Inglaterra, onde Marlowe presenta en 1604 Doctor Faustus, no que semella partir da edición inglesa do antedito volume, publicada en 1592. Tamén Gotthold Ephraim Lessing, dramaturgo do Deutsches Nationaltheater de Hamburgo, escribe contra 1759 a súa versión que non remataría, e que José María Valverde ten por racionalista. Por aí anda a xénese e ideación dunha peza que no seu conxunto vai ocupar parte importante da vida de Johann Wolfgang, pois comeza en 1772 e remata en 1831. Conta con dúas partes, en realidade dous textos, pero tamén é relevante o que se coñece como Urfaust, primeira versión moi sintética e por iso a preferida na creación teatral, da que deriva a primeira parte.

Un dos factores que definen o grao de madureza dun sistema literario vén dado polas obras que se incorporan aos repertorios mediante a tradución, e tan importante é a calidade como a cantidade, parámetros que hai que combinar sabiamente, porque os públicos son diversos. O Fausto de Goethe é certamente unha das obras cumieiras da literatura universal, e dispoñer da versión galega é fundamental pois ninguén que queira facer do teatro profesión pode prescindir da súa lectura, pois agocha moitas leccións e sorpresas, no que atinxe á configuración da trama, na concreción da magnífica fantasmagoría.

Un galano que temos que agradecerlle a Laiovento, que a vén de reeditar, e moi especialmente a Lois Tobío Fernández (1906-2003), diplomático de carreira, galeguista, e tradutor cunha longa e notable traxectoria, da que este Fausto é un bo exemplo. Unha versión galega moi doada de ler, pese as moitas dificultades dun texto denso, complexo, enigmático, retador, que enfeitiza e fascina. Un volume para gozar lendo e deixando que o maxín voe libre. Magnífico.