"Equidade": identidade para rachar veladuras

A Galería Montenegro de Vigo presenta unha mostra de pintoras e escultoras so o título de Equidade, nela podemos contemplar obras de artistas que comprenden desde a vangarda histórica até figuras da arte actual.

As primeiras mulleres representadas nesta colectiva, desde unha perspectiva temporal: María Blanchard e Maruja Mallo son dúas destacadas figuras da vangarda internacional das primeiras décadas do pasado século. Blanchard ligada en Francia ao cubismo desde inicios dos anos dez e que despois seguíu o camiño do retorno á orde figurativa nos vinte, como fixo boa parte da vangarda desta altura, e Maruja Mallo plenamente inserida na arte de entreguerras europea. Cómpre lembrarmos, ademais, que nestes anos nace o concepto de “nova muller”, que se desenvolve na sociedade e na cultura europea acabada a Grande Guerra. Daquela moitas mulleres, en particular as que proceden dos círculos intelectuais e artísticos, asumen unha nova consciencia social, determinada sobre todo pola autonomía, pola transposición de barreiras e pola igualdade de dereitos.

En concreto, a obra pictórica de Maruja Mallo vai exemplificar como poucas estas ideas, xa que nela a muller, individual e colectivamente, será o centro da creación, dotada de autoconfianza plástica, sen ningunha tentación de egocentrismo, senón movida por unha necesidade de seguir o instinto lúdico e formal na relación do eu coa imaxe plasmada na súa variada produción. A actitude que asume a muller na obra de Maruja Mallo hai que ligala a estes valores. Por outra banda, e desde o plano estritamente artístico, o contexto de óleos presentes na mostra como Niña de la taza (ca. 1928-1930) de María Blanchard e das obras de Maruja Mallo, verifica a asunción das primeiras vangardas e a influencia do “retorno á orde” de xeito simultáneo. A outra corrente dominante do momento, á art déco, remite nitidamente Danzarinas (1933), a excelente obra da terceira pintora presente nesta mostra: Julia Minguillón. A pintora galega é unha artista que se vai mover despois nun ambiente máis academicista, que marca a posguerra española, mais que deixa ver, en pinturas como a citada, a súa sintonía cun tipo moi concreto de sensibilidade internacional. E non moi lonxe están os inicios de Menchu Gal, pintora vasca formada entre os ecos da Nova Obxectividade e e os dun certo cubismo heterodoxo e que posteriormente se vai transformar nunha paisaxista de grande calidade e liberdade cromática, como evidencia a acuarela Paisaje.

Ben diferente é mundo de María Antonia Dans que remite, como unha parte da pintura do movemento renovador da arte galega, no cal se inspira, á tradición popular e agraria. Como acontece con moita arte nosa, a pintora escolma dese mundo elementos significativos, perseguidos de modo obsesivo e cheos dunha poética que se achega a un consciente inxenuísmo. Seguindo unha lectura cronolóxica e xeracional chegamos a un fenómeno singular da pintura española de posguerra como é a presenza dun realismo intenso, onde destacan un grupo importante de pintoras e escultoras. Entre elas salienta Amalia Avia que en obras como La fuente mostra unha firmeza estética realista con temas que son esgrevio e tenro testemuño dun mundo urbano desolado.

Equidade, Varias autoras Galería Montenegro, Vigo.

Até o 18 de xullo de 2022.

O realismo é tamén a linguaxe de Carmen Laffón que en traballos escultóricos como Bodegón de los pinceles (2006) constrúe un constante xogo de referencias. Este tipo de obras remítennos a outras composicións da tradición artística e a motivos de variada condición iconográfica, con esas naturezas mortas con citas e ecos de Zurbarán, Cézanne ou Morandi. Da mesma xeración que Amalia Avia e Carmen Laffón, a ceramista e escultora Elena Colmeiro desde os primeiros traballos dota a cerámica dunha suxestión rítmica e rompe a habitual distinción externo interno do medio ceramístico máis tradicional. A súa escultura, que se encadra no panorama de reformulación das correntes da abstracción, acentúa os matices cromáticos dos diferentes compoñentes materiais, matizados polos xogos lumínicos e de texturas.