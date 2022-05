O escritor valdeorrés, como afirman os seus biógrafos, era católico, como católico (e liberal) era seu pai, e católica súa nai. Cómpre porén, matizar un pouco: non era un católico moi devoto nin moi gardador das normas eclesiásticas, dúas características frecuentes entre os crentes da súa época (e doutras).

Cidadán instalado sinceramente nesta crenza, foi, desde o verán de 1936 (o golpe de Estado fascistoide), autor de poemas que denunciaban con paixón o catolicismo oficial da España de Franco, un catolicismo bastante alleo ó verdadeiro espírito cristián. De 1938 é a sátira “Ía a misa de doce”, protagonizada por un señorito hipócrita que asistía regularmente, en efecto, á misa desa hora, que era a hora dos señores e señoritos. Tal señorito, portador dos peores vicios (luxuria, cobiza…): “Cando chegou a guerra /quixo salva-la Fe/e, bon fillo da Igrexa/meteuse requeté ou falanxista/e foi matar labregos pola aldeia.”Outros escritores católicos galegos denunciaron, tamén, o catolicismo oficial, entre eles, Castelao, quen chegou a escribir en 1937: “O símbolo fundamental da Eirexa hespañola xa non era a cruz latina; era a cruz gammada […] ¡Por algo Deus deixou queimar eirexas!”.

Que pensaba Delgado Gurriarán, crente, da relación secular entre a Igrexa e o idioma galego? Hai indicios na súa obra literaria de que a Igrexa oficial fora determinante para que a sociedade galega subestimase o seu propio idioma, e hai textos, moi claros, nos que o poeta alenta ós sacerdotes non preconciliares para que rectifiquen. É moi elocuente, neste sentido, o poema de 1981 “Pregos dun valdeorrés ao Nazareno do Barco”, do que convén reparar nestes versos: “[…]/Xesús, os que andan no mar/queren rezarche en galego;/Xesús, os que sachan leiras/queren rezarche en galego;/os que percorren o Mundo,/porque hai fame nos seus eidos/e o pan afora precuran/queren rezarche en galego…/¡Deixa que pregarche os deixen/no nobre falar galego/pra que xamais esmoreza/a luz da Fe nos seus peitos!”.

"Xesús, os que sachan leiras queren rezarche en galego"

No ano 1981, a Igrexa, como institución, non facía moito para crear as condicións que permitisen, ós galegofalantes, “rezar” e “pregar”, en público e en privado, “no nobre falar galego”. En realidade, fixo ben pouco, tan pouco que converteu en heroica a acción pastoral do pequeno grupo de sacerdotes que, en 1977, crearon a revista Encrucillada, honra das nosas Letras. Antes, nos anos sesenta, o noso exiliado, galeguista e católico, está fondamente preocupado pola lingua da liturxia nas igrexas galegas, e vai ser en 1968 cando viaxa por primeira vez a Galicia, deixada, a fortiori, en 1936. Chega á Terra, con 65 anos, despois de 32 de desterro. Trátase dunha visita, moi intensa, dunhas semanas no verán dese ano. Foi en Vigo onde viviu unha experiencia extraordinaria e inesquecible: asiste por primeira vez a unha misa en idioma galego, e acompañouno Francisco Fernández del Riego que é quen nos transmitiu o insólito feito, moi ben recolleito no libro de Ricardo Gurriarán. E cómpre aclarar que nesas datas (arredor de 1968) eran moi poucas as misas oficiadas en lingua galega, case todas ditas polo P. Xaime Seixas, xesuíta (1915-1994). Foi el o sacerdote que oficiou en galego a misa por Rosalía de Castro, en Santiago, o 25 de xullo de 1965, un feito histórico.

Eu asistín a unha das súas homilías, en Vigo, non menos histórica, o 3 de abril de 1968, nas honras fúnebres do eminente ofalmólogo Antón Beiras. Nesa predicación foi capaz de facer consideracións como esta: “O doutor Beiras amaba o idioma galego non só por ser o seu senón por ser a lingua habitual do pobo traballador, do pobo labrego, do pobo mariñeiro”. Supoño que cavilacións con este enfoque sociolóxico foron proferidas na misa, en galego, que o P. Seixas oficiou, no verán de 1968, o día que estaba, entre os fregueses, Delgado Gurriarán. Oída a homilía, o galeguista exiliado rompeu a chorar, e, á saída da igrexa, deulle unha fortísima aperta ó P. Seixas mentres lle confesaba que nin nos seus mellores soños imaxinara cousa semellante. Foi, sen dúbida, un dos acontecementos máis conmoventes da súa vida e foi, sen dúbida tamén, un acontecemento esperanzador.