Inspiración nas alturas

Puidese ser que Florencio Delgado Gurriarán, protagonista do Día das Letras Galegas, estivese máis dunha vez nas alturas dunha das fortalezas máis emblemáticas de Valdeorras, a do concello do Bolo, que conta historias de cabaleiros, de batallas e de xestas, levantado quizais sobre outra primitiva fortificación. Poida que tamén lle servise de inspiración nalgún momento a un poeta que sempre tivo vinculación –aínda que fose na distancia- coa natureza e o patrimonio da súa terra natal. E estaría contento de saber que hoxe o castelo é un museo que garda memoria do seu longo pasado.

Non se sabe con certeza por orde de quen ou cando se funda a construción defensiva. Crese que comezaría a edificarse no século XII pero, tras as revoltas irmandiñas a finais do XV, quedaría gravemente deteriorada, polo que tería que reedificarse case ao completo. Unha das teorías di que puido ser reconstruída baixo o patrocinio do conde de Benavente, Juan Pimentel, señor das terras.

Despois viviu momentos de gloria este airoso castelo, do que destaca especialmente a súa torre da homenaxe. O Bolo levou título de reguengo, polo que pertenceu á Coroa e tivo épocas de prosperidade. Co paso das centurias foi perdendo uso unha fortaleza que chegou a exercer de todo un pouco: cárcere, canteira, escola de primaria e campo de festas.

A finais de 1999 o Concello apostou pola rehabilitación do edificio para a súa conversión en museo. Aberto desde 2001, o centro ten carácter interactivo e permite coñecer de maneira amena e didáctica a historia dun fortín do século XV. O espazo fai un percorrido desde as orixes deica a actualidade. A exposición conta con varios ambientes de época, ademais de paneis, textos e ilustracións, de maneira que a historia se vive de preto e de xeito participativo.

Aprezando o seu exterior, pódese intuír moito máis do seu dilatado pasado. A torre actual ten unha altura de dezaoito metros e o seu interior está dividido en tres niveis. Ao seu arredor aínda se aprezan varios cubos defensivos e restos da muralla. Existe a porta de entrada ao patio de armas e un alxibe dentro do recinto.

O centro conta con dous espazos: a propia torre da homenaxe e un edificio anexo construído no século XVI, encostado á mesma. Tamén se pode subir á torre para enxergar as magníficas vistas que ofrece.

Museo Yosso

Ademais desta fortaleza secular, O Bolo vai contar en breve con outro museo. Trátase do dedicado ao pintor Yosso, cuxo nome real era José Porto, coñecido tamén como Xosé de Valbuxán, de onde era natural. Pintor, pero tamén escritor e poeta, a Yosso a súa inquietude artística levouno a Francia, Suíza, Italia… Compaxinaba traballos pero sobre todo, pintaba e escribía. Din que a súa obra lembra a Van Gogh polo seu colorido e ao impresionismo na técnica, mentres el limitábase a dicir que cada cadro era froito do esforzo, e todos e cada un eran “moi especiais”. En vida quería que a súa colección non se desperdigase –morreu en 2019, aos 76 anos- e parece que vai conseguir o seu soño. O Concello do Bolo ten acondicionadas as tres aulas do edificio do colexio que están destinadas ao museo de Yosso, e xa queda pouco para que a xente poida ver a súa técnica puntillista, porque o 21 de maio é a data elixida para a inauguración.

A este novo museo súmase outro recurso que de certo que Florencio Delgado Gurriarán coñeceu tamén. Estamos a falar do conxunto de muíños xunto ao río Bibei, agora restaurados e visitables: o fariñeiro, o de aceite e o de electricidade, unha minicentral que mostra o procedemento usado para dar luz.

Os muíños están aos pés do gran monumento do Bolo,: isto é, o santuario de Nosa Señora das Ermidas, que emerxe con todo ou seu esplendor barroco entre unha paisaxe montañosa cortada pola profunda engroba que forma o río Bibei.