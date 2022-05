Vivir canda o traballo

Pode sorprender que un libro de fotografías sobre as vilas de colonización agraria erguidas durante o franquismo sexa un modelo de éxito editorial. Sucedeu con Habitar el Agua. La colonización en la España del siglo XX, dos arquitectos e fotógrafos galegos Ana Amado e Andrés Patiño, editado por Turner. Esgotado desde hai meses, nalgún portal de internet cotiza de segunda man a seis veces o seu valor de venda en librarías.

Ao cabo, as entidades de poboación vinculadas á colonización agraria apenas tiveron unha vida activa de corenta anos coma moito. En 1939 o réxime franquista fundou o Instituto Nacional de Colonización y Desarrollo Rural seguindo o modelo da Italia fascista do Agro Pontino e as propostas reformistas formuladas medio século antes por Joaquín Costa e iniciadas coa reforma agraria da Segunda República para aproveitar as novas zonas de regadío. Trátase duns trescentos núcleos de colonización para unhas 55.000 familias, especialmente en Andalucía, Estremadura e na chaira que comprende os Monegros e mais as terras do Segre. A nova toponimia incorporaba moitas veces os termos “Villafranco” ou “del Caudillo”. O obxectivo era, dunha banda, compensar a perda de poboación nalgunhas comarcas a causa da guerra ou de cara ás cidades e, doutra, favorecer a agricultura extensiva en cereal naqueles tempos de autarquía. A tarefa supuña erguer no medio e medio da nada un núcleo habitado que resultase autosuficiente e, de paso, conseguir unha poboación ideoloxizada (a prol do réxime) grazas ao aumento do benestar (casa de seu, traballo).

Habitar El Agua

Cómpre recoñecer que nese senso as autoridades (falanxistas especialmente) concibiron a empresa de maneira bastante intelixente: o deseño foi encargado a arquitectos de experiencia contrastada (que souberon adaptar os modelos construtivos ao estilo rexional) e, facendo da necesidade virtude, cunha austeridade de materiais que fixeron desa arquitectura un modelo sostible, que diríamos en palabras de hoxe. Incluso algunhas desas novas aldeas, como foi o caso de Vegaviana (Cáceres), deseñada por J. L. Fernández del Amo, ou Esquivel (Sevilla), do pontevedrés Alejandro de la Sota, foron aplaudidas cando foron presentadas no V Congreso da Unión Internacional de Arquitectos en Moscovo (1955).Mais estes núcleos perderon a súa razón de ser cando a agricultura do cereal deixou paso á especialización agraria. O INC e o seu sucesor, o IRYDA, desapareceron e as casas e terreos pasaron aos seus habitantes, cuxos herdeiros as empregaron ás veces coma segundas residencias ou, como no caso de Poble Nou del Delta (do Ebro), para turismo rural.

Outro sistema de combinar vivendas e traballo foron as colonias industriais, de grande importancia en Cataluña entre 1880 e 1960. Estaban inspiradas nos falansterios do socialismo utópico, se ben estes compaxinaban copropiedade e coxestión, circunstancia que non se daba no caso catalán. A eclosión destas colonias industriais (dedicadas especialmente ao téxtil, se ben tamén as houbo mineiras, metalúrxicas e hidroeléctricas) chegou por dúas circunstancias: unha lei que as favorecía se empregaban enerxía hidráulica en troques de carbón e a conflitividade laboral.

Foi por iso que se estableceron nas concas dos ríos Llobregat e Ter, principalmente (onde chegaron a existir corenta e catro e trinta, respectivamente). Combinar traballo con vivenda supuña establecer un modelo paternalista, de auténtico “feudalismo industrial”. Desaparecidas as organizacións sindicais e a liberdade de prensa, patróns e cregos exercían a única autoridade e perder o traballo por unha protesta significaba perder tamén a casa onde se vivía. Toda a vida (traballo, escola, lecer) tiña lugar nos límites da colonia, afastada dos núcleos de poboación ordinarios e sen transporte para acceder a eles.

Como xa acontecera igualmente no caso das colonias agrarias, cando as colonias industriais perderon a súa actividade, as súas casas pasaron aos seus habitantes. Algunhas foron musealizadas coma patrimonio industrial e incluso a Colonia Güell, de Antoni Gaudí, adquiriu a condición de Patrimonio da Humanidade da Unesco.