Eles tiñan os Clash, os Ramones ou os Jam, e nós tiñamos a sorte de ter a Siniestro Total, que era como telos a todos, pero de aquí e repartindo carisma e increible e marabillosa enerxía retranqueira entre estoupidos de punk, de blues e de rock. E sempre cunhas letras cargadas arreo dunha poética do cotián tan delirante e brillante como, ás veces, crúa e existencialista. Críticos dende a intelixencia máis fina e perspicaz e tamén cafres e bastos; iso si, dende un sutil e sempre presente verso magnificamente ilustrado. Con eles aprendemos de música, de cultura, de xeografía e historia e até nos fixeron preguntarnos e cuestionarnos cousas das que até ese momento nin caso fixeramos. Igual tamén é que eles foron o pulso rockeiro de toda unha xeración, ou de dúas ou tres, ou vai ti a saber, cousa da que sempre arredaron como alma que leva o demo mentres lavan as mans tal Pilatos, máis a realidade aí está e aí queda. E así, nesta pasada finde fomos despedilos a Madrid, se a sorte non evita unha derradeira, e lóxica, derradeira subida ás táboas por ese seu Vigo tan vigués e polo que tanto fixeron.

Poucas veces se veu tanta xente tan entregada ao repertorio dunha banda, ao seu discurso e á súa traxectoria

Entón, ías polas rúas de Madrid e cruzabas xente de aquí e de acolá, as camisolas sempre delatadoras, “ante todo mucha calma”, “en beneficio de todos” ou a repetida até a saciedade “cuándo se come aquí”. Madrid vestida de Siniestro Total e eles ao seu e tan panchos, posiblemente coa súa caña e mais o imprescindible pincho de tortilla, agardando a que o camareiro rematara de facer a conta sobre a repisa. E alá foron, dous concertos, os dous cheos até a bandeira nun Wizink Center absolutamente emocionado e entregado. O grupo coa alineación de luxo, Costas incluído despois de case tres décadas de ausencia siniestra, e deixando momentos para eses ex que tanto marcaron a carreira da banda; Torrado dando as boas noites e cantando aquilo de estar tan estupendamente ben tumbado á bartola; Grandío quitándolle as teas de araña ao seu lendario baixo negro e chamándonos chusma, así por merecido, e tamén houbo momento para a emotiva lembranza a Copini e os versos daquela “ponte en mi lugar”. Tamén vimos a Ángel, mítico batería da banda saudando dende o palco. E si, soaron tan ben que un non entende a decisión de deixalo.

Sólidos, con mestría, oficio e fantasticamente ben engraxados a pesar de varios anos de inactividade “pandémica”, en inmellorable estado de forma musical, e se tal si, un pouco máis maiores, oiga! que os anos pasan para todos! “Pero que máis nos ten!”, pensamos, cando a enerxía que desprenden é tan magnética como decibélica. Máis de dúas horas de concerto, un repertorio máxico que percorreu a traxectoria discográfica de principio a fin e no que obviamente faltaron moitas. E é que Siniestro Total é un grupo de moitas cancións que se espetaron nos nosos corazóns nunha infinidade de discos nos que en todos atopas algunhas alfaias xeniais e imprescindibles. Así prometeron o final, 40 anos sen pisar a audiencia nacional, que, ollo, igual hai cousas que non prescriben tan cedo. E que lle imos facer se así o desexan? Pois aplaudirlles e e agradecerlles de aquí ao máis aló.

Así foi en Madrid, poucas veces se veu tanta xente tan entregada ao repertorio dunha banda, ao seu discurso e á súa traxectoria. Vaia se o merecen, pouco me parece. Os nosos desexos pasan agora pola posibilidade de que se arrepintan da decisión, que arrecúen ou que digan que todo era unha brincadeira e que sigan, e de ser certo e sen remedio, pois que polo menos poidamos re-despedilos nun Castrelos de certo que histórico, inesquecible e á altura do que foron e son para a música deste noso país. En Madrid xa pasou e nós escarallados vivos de tanta emoción e tan trepidantes concertazos. Vivan Siniestro Total!