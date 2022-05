Virus e teatro

En xullo de 2021, Edicións Positivas publicou dous volumes que recollen textos que participaron nas edicións cuarta e quinta do Torneo de Dramaturxia de Galicia, un evento que se celebra en Cangas do Morrazo con ocasión da Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo. Participa na súa organización, que comezou en 2017, a Asociación Galega de Dramaturxia, creada en 2015 coa finalidade de promover un ámbito específico e fundamental na creación literaria ou escénica. Os dous volumes contan cun mesmo prólogo, escrito por Santiago Cortegoso máis Esther F. Carrodeguas, que serve de presentación do Torneo e das súas peculiaridades, entre as que cómpre salientar o feito de que as pezas, escritas de antemán, deben casar co carácter da Mostra, non superar os quince minutos de duración, son presentadas en lectura pública a cargo de profesionais do sector nunha velada única, e que o público asistente á mesma, sen coñecer de partida a autoría dos textos que se van construíndo nesa lectura, é quen determina a peza gañadora de tan singular combate, en si mesmo un espectáculo, pois conta co seu propio cerimonial. Unha boa idea para promover a escrita dramática, pero sobre todo para darlle visibilidade, tamén aos autores e autoras, e facilitar ese necesario e venturoso encontro co público. Unha actividade máis dunha Mostra que desde os seus inicios destaca na creación de espazos para xerar actividades en paralelo á exhibición teatral, tanto ou máis necesarias no momento actual, pois son marcos de debate, encontro, reflexión e lecer compartido. Un acerto.

A creación dos textos que escriben os autores e autoras que participan no Torneo non é libre, pois as pezas, ademais de breves, deben tratar un tema proposto desde a organización. Tal vez a maior dificultade, e o mellor incentivo, sexa o da brevidade, pois como acontece na narrativa, a peza breve é un mecanismo literario complexo, que ten unha gramática propia. Na literatura dramática universal contamos cun amplo abano de practicantes, Susan Glaspell sería un bo exemplo, que dan conta da diversidade estética, formal e temática do xénero breve, e das moitas dificultades de perfilar e concretar en moi pouco espazo un tratamento singular do material dramático. En Galicia ben podemos lembrar os volumes Teatro ignorado e Teatro de máscaras, de Otero Pedrayo, cunha manchea de pezas escritas a finais dos anos vinte e primeiros trinta do pasado século, que informan do xenio creativo do Señor de Trasalba, e da maneira en que foi mesturando a tradición propia con propostas vangardistas.

Na cuarta edición do Torneo, o lema proposto foi “virus”, e léronse textos de Marta Pérez (Tinder), Fernando Castro Paredes (Gourmet), María Lado (Wija) e Roberto Salgueiro (Jessi and Johnny), resultado este último o gañador. Na quinta edición o lema foi “utopía”, con pezas de Carlos Santiago (Libertalia, república fráxil), Fátima Delgado (Meniña gaiteira), Lorena Conde (Bombona de osíxeno) e Anxo Manoel (Utopía), sendo este o elixido polo público. Resulta interesante analizar como autoras e autores enfrontan o lema proposto e a maneira en que buscan situacións que o permitan reflectir, e velaí a ocorrente brincadeira que nos propón Fernando Castro Paredes, ou a situación da que parte Marta Pérez para presentar un tema especialmente relevante, que ten que ver cos xogos de identidade en que nos enredan as redes sociais e aos que nos quere condenar o “metaverso”.

Destacando o interese do conxunto, hai tres propostas que na nosa opinión son especialmente substantivas. Roberto Salgueiro traslada a idea da importancia de entender a vida como un xogo de roles, que tanto ten que ver coa comunicación e a interacción, e que cómpre practicar para construír unha ética da alteridade e da comprensión. Carlos Santiago, a pesar do ton sarcástico da súa ideación, semella querer trasladarnos a idea da fraxilidade dos proxectos que serven para mellorar a vida das persoas, e que precisan ser acariñados. Finalmente Lorena Conde propón unha mirada moi lúcida ás historias de vida de dúas mulleres, coas súas expectativas e as maneiras propias de sobrevivir nun mundo hostil.