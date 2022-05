Trens transpirenaicos

A construción de liñas ferroviarias excedía, desde o seu comezo, a estrita dimensión nacional. O tráfico de viaxeiros e, especialmente, de mercadorías entre países veciños esixía acordos internacionais. O primeiro que asinaron España e Francia tivo lugar en 1856 e contemplaba as conexións polos extremos da cadea pirenaica: polo occidente Irún-Hendaia, aberta en 1864 para enlazar Madrid e París, e polo oriente Port Bou-Cervera de la Marenda (Cerbère en francés), que conectou Barcelona con Francia a partir de 1878. Doutra banda, o Congreso Internacional de Berna de 1886 confirmou o ancho de vía europeo de 1435 mm. España ratificouse no ancho propio de 1674 mm.

Malia tal circunstancia, o convenio que fixo posible as conexións hispano-francesas foi ratificado en 1904 coa promoción de tres liñas que atravesasen a cadea montañosa: Ripoll-Ax-les-Thermes e Lleida-Saint Girons, para enlazar con Tolosa de Linguadoc, e Xaca-Oloron, para conectar Zaragoza e Pau e establecer unha liña máis curta entre Madrid e París. O tren chegara a Ripoll en 1880 como paso a San Joan de les Abadesses, onde cargaba con destino a Barcelona o carbón das minas de Ogassa. Na conexión con Puigcerdà tivo un papel determinante o ceretano Macià Bonaplata, industrial vinculado a La Maquinista, Terrestre y Marítima e ás minas citadas.

Novas estacións

O tramo Ripoll-Puigcerdà supuña superar a Collada de Toses e pasar dunha cota de 691 msnm a 1202 en pouco máis de sesenta quilómetros, salvado grazas a un túnel. Un percorrido que se facía en dilixencias (maxistralmente narrado por Narcís Oller na súa novela Pilar Prim, 1906) e que aínda hoxe, como estrada nacional, segue a ser unha das máis perigosas de España. O ferrocarril significou que a Cerdaña entraba no progreso do século XX. En 1929 a liña chegou a La Tor de Carol-Envitg, xa na Cerdaña francesa, e incorporou a electrificación desde Ripoll e as famosas máquinas 1000. O modelo de conexión era o de dobre estación con vías dos dous anchos. A nova liña esixiu novas estacións para Ripoll e Puigcerdà, excesivas para a actual liña de Rodalies (proximidade). A primeira foi candidata a transformarse en hotel cando circularon trens pullman nun proxecto de liña Barcelona-Tolosa, que fracasou, e a segunda perdeu a connotación internacional despois de Schengen e de que os trens franceses parasen en La Tor de Carol.

En canto ao tren transpirenaico central, a liña Lleida-Balaguer abriu en 1924 no marco do proxecto dunha liña Baeza-Albacete-Utiel-Teruel-Alcañiz-Lleida, que conectase Andalucía con Francia. Malia o impulso da ditadura de Primo de Rivera (“Plan Guadalhorce”), a chegada da República e a Guerra Civil e as súas consecuencias deixaron o proxecto no aire. A partir de 1949 retomouse a liña ata Balaguer para seguir a Tremp (1950) e La Pobla de Segur (1951). Once anos despois a liña era unha das candidatas ao peche por recomendación do Banco Mundial (que dera cretos a España), situación que se repetiu por indicación da CEE en 1984. Salvouse grazas a unha mobilización popular (“Volem lo tren”) e ao compromiso das institucións. Fronte á desidia do Estado, agora FGC xestiona a liña, que ademais é a principal liña turística catalá.

Vía de escape

A terceira liña transpirenaica, a conexión Huesca-Xaca-Canfranc, foi impulsada por un médico catalán, Narcís Hereu, que investiu a fortuna gañada na guerra civil dos Estados Unidos. Para a conexión con Francia era preciso perforar un túnel no porto do Somport e erguer unha estación internacional franco-española en Canfranc, con certeza a máis fermosa de España. Foi punto de importante actividade a partir de 1928 e moi especialmente durante a guerra mundial, cando foi vía de escape para os que fuxían da ocupación nazi de Francia. Esta liña foi máis empregada para o transporte de mercadorías pero a destrución accidental da ponte do Estanguet en 1970 deixou pechada a liña pola parte francesa. Quedou o “Canfranero”, un dos trens máis insólitos de España. Agora está en estudo reabrir a liña coa conversión da vía ao ancho europeo no lado español desde Huesca e a restauración da parte francesa.