Este poemario fai o número cen da emblemática colección de poesía “Dombate.” César Souto, beneficiario desta casual honra presenta o seu A herdade que quere facer xustiza a todo aquilo que, no devir histórico e sentimental do individuo e do colectivo, ten transcendencia. De feito xoga co presente para ampliar esa herdade histórica, apenas perceptible.

Hai unha serie palabras-chave ao longo do poemario que están estratexicamente situadas para incidir nesa idea. As espirais, en clara referencia ao traxecto histórico do cotián, a néboa nas súas variantes sinonímicas: calixe, fuscallo…, a evolución desta reflexión en palabras que todo o espanden como é ciscallo… Palabras recorrentes ao longo dun poemario denso que inciden nese magma ontolóxico que o autor quere poner enriba da mesa.

Os versos son un dioivo lingüístico, non só léxico, senón tamén sintáctico. Semella que quere explotar todas as posibilidades de diferentes conexión que se poidan dar entre o significante e o significado das palabras. Tamén retorce a estrutura dos seus enunciados en procesos de subordinacións, encabalgamentos radicais, paralelismos e diferentes recursos que van dar, no formal e lingüístico, nunha especie de espiral que xa percibíamos no conceptual, mais que está presente nesas conexión lingüísticas tan curiosas. Non debemos perder de vista, neste sentido, o paratexto, un debuxo no que se plasma un mapa neuronal na portada mesma do poemario.

Hai que dicir tamén que o autor con todo este proceso pretende inserir nos seus poemas un ton potente. Por veces trascendente. Forma parte dun proxecto ambicioso esta maneira de facer poesía. Non cabe dúbida que detrás deste poemario hai un traballo e esforzo de creación notable, mais non sempre co éxito que merecera. E é que ese ton, sobre todo na primeira parte do libro, semella un tanto impostado. Esa subordinación excesiva das oracións fai que o lector nun momento dado poida perder a noción do que era o principal nunha especie de bosque versal que, pola contra, sen renunciar a ese ton e con moito maior éxito, torna en acerto incontestable cando se decide –non é maioría- a concentrar os versos nunhas estruturas versais máis breves. Non lle fan falta fogos fatuos á poesía. E neste caso, esa prestancia tonal mellora avanzado xa o libro. Hai moitos poemas que perden ese punto.