Pensando na paz

Ventos de desastre sopran neste século XXI do que xa levamos máis de dúas décadas. Conflitos armados, crises económicas, pandemias sanitarias, desastres ecolóxicos,… conforman unha grande espiral de cataclismos da que semella que non podemos nin sabemos saír indemnes. Hai agora dezaoito anos, escribín un artigo neste mesmo lugar onde, co gallo do douscentos aniversario da morte de Immanuel Kant, lembraba o seu opúsculo Cara á paz perpetua, unha pequena obra escrita en 1795 e que pretendía sentar as bases co fin de acadar unha necesaria paz mundial. Resulta desolador decatarse que coa soa substitución da palabra “Bagdad” pola palabra “Kiev/Kíiv”, aquel artigo podería volver publicarse hoxe mesmo con plena actualidade. Como di o cantautor: “ahora mueren en Bosnia, los que morían en Vietnam”; e pasan os anos, e acodes aos concertos, e aquel “Bosnia” pasa a ser “Bagdad”, “Kabul”, “Damasco”, “Palestina” ou “Ucraína”, e nunca perde vixencia. Terrible.

O século no que Kant viviu foi un tempo plagado de ilusión, así que aínda que só sexa por darnos un respiro, imos retrotraernos ata alí e reler a súa obra. Época do Século das Luces, da Ilustración, de grandes inventos, enormes cambios sociais e magníficas ideas plasmadas por escrito; da Enciclopedia, do culto ao saber e da confianza na Razón como entidade autónoma para comprender, dominar, e construír un mundo mellor onde reinen a Liberdade, a Igualdade e a Fraternidade. Neste ambiente, e ante os tremendos enfrontamentos bélicos do momento, non debe resultar estraño que os filósofos da época se plantexaran, coma un dos temas a reflexionar, a necesaria e ansiada paz entre os pobos. Así, Kant uniuse á tradición do Abade de Saint-Pierre, J. Bentham ou o admirado polo noso autor, JJ Rousseau, de escribir un proxecto de paz “perpetua.”

"O estado natural dos homes non é de paz, senón de guerra; cando non de guerra aberta, de guerra que pode estoupar en calquera momento" IMMANUEL KANT (1724-1804)

A obra kantiana ten a estrutura dun Tratado de Paz, con seis “Artigos Preliminares”, tres “Artigos Definitivos”, dous “Suplementos” e un par de “Apéndices”, deliñada, como non podía ser doutro modo para o autor do Imperativo Categórico, desde presupostos morais. O punto de partida será a insociable sociabilidade da nosa natureza: aínda que a paz non é o noso estado natural, debe ser instaurada xa que a nosa dimensión ético-social así o esixe. A proposta encamiñarase tamén, neste caso, cara a unha grande federación de estados, que culmine na total harmonía dos pobos. Para iso será preciso que calquera tratado de paz non albergue motivos para unha guerra futura; que ningún estado independente poida ser adquirido por outro mediante canxe, herdanza ou similar; que se abolan os exércitos permanentes; que ningún estado se endebede en política exterior; que ninguén se inmiscúa na constitución e goberno doutro; e que se desterren as guerras de exterminio que só imposibilitan paces futuras. Sentadas as bases, Kant pasa a explicar as condicións de posibilidade da paz, que pasan por tres claves xurídicas fundamentais: Republicanismo, Federalismo e Cosmopolitismo, fundamentos indispensables de paz perpetua baseados na liberdade dos individuos, a igualdade respecto da lei e da independencia ou non sometemento por parte de ninguén.

Claves

Autonomía, liberdade de expresión, antimilitarismo, hospitalidade universal, eliminación de calquera tipo de inxerencia das potencias estranxeiras nun pobo independente..., velaí as claves que traerán no futuro a tan desexada paz. E liberdade de decisión: unicamente debe ser o pobo quen acepte a declaración de guerra, sabedor das penurias que lle vai tocar sufrir. “Polo contrario, nunha constitución na que o súbdito non é cidadán (…) a guerra é a cousa máis sinxela do mundo porque o Xefe do Estado é o seu propietario e a guerra non lle fai perder o máis mínimo dos seus banquetes, cacerías, pazos de recreo, festas...e pode decidir a guerra coma unha especie de xogo.”

Kant comezaba a súa obra facendo referencia á satírica inscrición “Cara á paz perpetua”, escrita ante o debuxo dun camposanto nunha pousada dos Países Baixos. Contemplando, daquela, os tempos que corren, as veces dá por pensar que vai ser esta á unica paz cara a que o ser humano sabe encamiñarse.