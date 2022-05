O MARCO de Vigo mostra unha singular exposición do escultor Francisco Leiro (Cambados, 1957) que permite enxergar unha variada escolma da súa práctica escultórica de diferentes momentos da súa traxectoria reunidas so o título d’O antropomórfico. A visión de conxunto da exposición, moi meditada por artista e comisario, crea un intenso e brillante diálogo co espazo da planta baixa do museo ao tempo que reformula a visión da obra do escultor cambadés das tres últimas décadas, sen atender a unha vontade de ligazón cronolóxica entre as diferentes pezas e focalizando a revisón da obra ao redor da figura humana nun sentido amplo, con inclusión dun aberto referente á tradición do bestiario, nas súas máis variadas formulacións.

Toda a obra de Leiro, se cadra o escultor galego da súa xeración de maior proxección internacional, afunde as raíces na tradición popular galega, coa forza da talla directa da madeira e o traballo de cantaría como referentes indiscutíbeis, ao servizo de contidos que se achegan frecuentemente ao alegórico.

A eclosión creativa e o inicio da repercusión internacional producíuse a partir da participación na mostra Atlántica no Pazo de Xelmírez de Santiago de Compostela en 1983, onde as pezas que presentou, fortemente expresionistas e cun tratamento da madeira intensamente matérico, produciron un auténtico suceso. Nun contexto internacional como o dos oitenta marcado polos neoxpresionismos, a obra de Leiro consolidouse cunha linguaxe que conectaba cos procedementos máis valorados do momento, cunha forza expresiva manifesta. Traballaba a madeira de forma esgrevia, o que dotaba as obras dun ar de aparente tosquedade que conectaba coa imaxinería popular ou certa tradición retabular barroca, unha referencia que levará ao cume en obras dos noventa como a instalación Simón Rodríguez (1997), realizada na galería Malborough de Madrid, onde evoca os retablos do grande arquitecto compostelán do século XVIII cunha teatralidade que se proxecta sobre o espectador, incide nos efectos de inestabililidade, a pesar da intensa volumetría das figuras, e xoga co cintilar de masas e luces.

Francisco Leiro: O antropomórfico, 1986-2022 Comisario: Miguel Fernández-Cid.

Local: MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo.

Até o 16 de outubro.

Todo o labor de Leiro, como a exposición do MARCO evidencia, mantén un referente naturalista, mesmo cando tende a formas máis esquemáticas, que evidentemente ten que ver cunha profunda identificación coa realidade que o rodea, como se o artista quixese captar dela a forza interior. De aí esa intensa potencia física que deitan as esculturas, que remiten ás pulsións profundas e ao mundo telúrico. Ao mesmo tempo, o traballo posúe unha carga irónica a partir da que afronta algún “arquetipos” da figura humana para crear unha particular mitoloxía que vai desenvolvendo desde inicial formación nos anos setenta na Escola de Artes e Oficios Mestre Mateo de Compostela, onde traballaba nun ambiente creativo ben lúdico, achegado aos principios surrealistas e dadá. Algo perceptíbel nas primeiras obras dos anos setenta onde mestura materiais (plástico, ferro, tea, madeira) crea, a partir de formas fragmentadas, cabezas desacougantes, manequíns espidos, e bebe de diversas fontes: talla tradicional, influxos surrealistas e pop.

A escultura de Francisco Leiro chama a atención, a primeira vista, pola materialidade, as formas de madeira, metal ou pedra, mais sempre estas están rexidas na súa concreción por unha vontade e unha norma, un fenómeno que se vai perfilando de xeito cada vez máis evidente nas obras máis recentes.

As formas antropomórficas de Leiro non son, xa que logo, formas de arte pensadas á lixeira, posúen unha tensión interna. Mostran un esforzo entre a modulación intrínseca dos volumes e a notábel rixidez dos seus elementos. Daquela, as pezas non quedan reducidas a simples representacións senón que se constitúen como catalizadoras dunha determinada tese de traballo reflexivo.