“Laxeiro foi un anovador tanto na arte galega como na española”

A decisión de homenaxear este ano a Xosé Otero Abeledo "Laxeiro" (Lalín, 1908 - Vigo, 1996) no Día das Artes Galegas vén converterse, ao tempo, nunha noticia marabillosa pero asemade nun reto para a súa Fundación, que acolle a cidade de Vigo

–Cando se fixo público que o Día das Artes Galegas de 2022 ía estar dedicado a Laxeiro, que obxectivos se plantexaron desde a Fundación?

–Somos unha organización moi pequena e con medios moi limitados. A nosa subsistencia depende principalmente do concello de Vigo e, en menor medida, das achegas da Xunta de Galicia, a Deputación de Pontevedra e as entidades Amigas da Fundación Laxeiro. A nova foi recibida por nós con moita ledicia e, de feito, deseñamos unha programación para 2022, tendo en conta a noticia. A primeira exposición que se organizou con motivo do Día das Artes, é a que inauguramos na Fundación Laxeiro o pasado 4 de marzo, que se poderá visitar ata o 5 de xuño. A exposición titúlase “Laxeiro descoñecido I. Obras inéditas de primeira época,” e está formada por unha escolma moi coidada de obras inéditas de primeira época que aportan novas claves sobre o traballo de Laxeiro nos anos trinta e corenta. Con este proxecto, queremos facer visible o traballo de localización e catalogación de obra que levamos facendo dende 2000 e que, despois da publicación do Catálogo Universal, en 2009, con 3.571 obras referenciadas, seguimos levando adiante. Esta exposición e mais a segunda achega, que se titulará “Laxeiro descoñecido II. Obras inéditas de segunda época”, quere dar a coñecer ese traballo de investigación que non é tan coñecido como a programación de actividades e a divulgación da figura e a obra de Laxeiro. Por outra banda, sabiamos que outras institucións ían levar a cabo proxectos arredor da figura de Laxeiro e a Fundación Laxeiro está colaborando no que se nos solicita, tanto no ámbito expositivo, como -e de forma especial- no ámbito educativo, dando charlas en diversos centros e recibindo o alumnado na Fundación, como participantes das nosas actividades didácticas. Tamén estamos dando charlas e conferencias e escribindo textos para as diferentes organizacións que nolo solicitan.

–A primeira exposición que se organizou (e que terá continuidade cunha “segunda parte”) foi a citada “Laxeiro descoñecido 1”. Resulta unha mostra de obrigada visita se se queren coñecer as claves das que partiu para construír un universo artístico de seu?

–O que fixemos foi seleccionar obras de calidade que afondaran nas características da obra de Laxeiro daqueles anos. A estética granítica, o tenebrismo, tamén os inicios do seu expresionismo tan persoal, e tamén esa figuración non realista que debemos inserir nas figuracións europeas de entre guerras, e esa narrativa onde, unha veces, o popular amosa a súa faciana menos amable e, outras veces, esa idealización que tan ben soubo plasmar no mundo infantil. Trátase dun proxecto que eu me atrevería a cualificar de exquisito, pola singularidade de cada unha das obras seleccionadas que, ata esta exposición, eran totalmente descoñecidas.

–Laxeiro ten a consideración, á vez, de vangardista e de artista popular (no sentido que foi un artista que chegou á xente). Como fixo para acadar este estatus, aparentemente contraditorio?

–Non estou de acordo coa idea de que a innovación e a popularidade sexan dous conceptos incompatibles. Se é certo que Laxeiro foi un innovador da arte galega e, eu diría que española, non é menos verdade que o feito de ser unha persoa de orixe social popular, posibilitou que a súa narrativa conectara de forma natural co público. As vangardas históricas europeas adoitaban buscar inspiración na temática popular, en moitos casos, por convicción política, mais tamén como estratexia de afirmación do propio como punto de partida para propoñer o novo. Laxeiro tamén andaba nesas, pero, no seu caso, penso que esta non era unha estratexia buscada dende unha formulación intelectual, senón que era un mecanismo natural.

–Por que Laxeiro é un pintor moi pouco coñecido fóra de Galicia?

–Cando se revisa a arte dos diferentes países e se estuda a arte española, téndese a ver a nosa Vangarda histórica como un feito enxebre e, polo tanto, periférico. Penso que é un problema de paradigma que nos impide entender a nosa vangarda histórica como un feito cunha entidade importante de seu. Sen unha revisión historiográfica da nosa arte, é moi difícil mudar eses estereotipos.

–Outra das exposicións que se organizaron este ano é a de “Laxeiro en América”. De que xeito influíu a estadía de Laxeiro alá? Que novidades aportaron estes contactos á súa obra?

–A experiencia americana de Laxeiro resultou decisiva para a súa profesionalización e a súa apertura cara a outras estéticas e linguaxes que el xa levaba dentro de forma incipiente. Por unha banda, volveuse encontrar cos seus compañeiros do proxecto renovador, o que lle aportou moito estímulo ao comprobar que, a pesar da súa disolución despois do golpe de estado do trinta e seis, o proxecto seguía vivo, con esa vocación cosmopolita coa que nacera en Galicia a finais dos anos vinte e principios dos anos trinta. Por outra banda, integrouse de forma natural no panorama cultural e artístico do momento e iso fíxoo medrar como artista.

–Como adoita ocorrer con outros artistas, con Laxeiro sempre hai un debate entre se era mellor debuxante que pintor ou mellor pintor que debuxante. Cal destes dous Laxeiros o atrae máis personalmente a Vde?

–Laxeiro dicía que o debuxo era fundamental para poder pintar. El mesmo foi un debuxante compulsivo de gran xenialidade. O seu trazo, o que a min me gusta chamar a súa “caligrafía”, resulta inconfundible, mesmo nas obras abstractas. Con todo, tamén é certo que, sobre todo, no primeiro lustro dos anos sesenta, ten obras totalmente pictóricas nas que a liña desaparece e resultan igualmente poderosas. Supoño que a idea de debuxo axuda a organizar a composición do cadro, aínda que esta non teña que estar visible sempre.

–Chama a atención a cantidade de autorretratos. A que se debía esta devoción súa por verse pintado ou debuxado por el mesmo?

–Sempre que experimentaba novas linguaxes ou estilos, Laxeiro volvía ao autorretrato. Supoño que para el funcionaba como un banco de probas, mais tamén, dende un punto de vista máis psicolóxico, penso que tiña que ver cunha sorte de autoafirmación en momentos de crise. En moitos deles, ao carón da sinatura, pódese ler expresións como “son eu”, “este son eu” e outras similares, o que reforza esa idea.