Un xardín en construción

Comando + Maiúsculas + N // cursor --> Telegram: Gústame Arancha Nogueira, como me gustan Lucía Aldao ou María Lado, autoras que non precisan situarse por riba de nós para nos ofrecer a súa arte e que non disfrazan a poesía dun discurso críptico innecesario, ao revés, que son traballadoras do verso para depuralo e conseguir xusto o contrario.

F4 --> Antese: XIII Premio Victoriano Taibo 2021, Arancha Nogueira, escritora multipremiada, este é o seu noveno libro de poesía: No volume hai dúas mulleres, unha nai e unha filla, que permanecen nunha casa durante os tres meses de confinamento do ano 2020. Entre elas un xardín que vai xerminando ao longo de tres abrollos identificados cos meses en que a voz lírica evoluciona e medra dende o estado larvario e o xardín pasa de ser un espazo común a un espazo compartido. E hai asemade unha idea subxacente na construción do xardín, o concepto do apego, esa necesidade primaria de sentir o máis próximo, de superar esa distancia, por veces conflito, para dese xeito atopar asemade a nosa propia harmonía. E no medio desa distancia o medo ao encontro, á descuberta e tamén os medos que cada unha delas agacha. Esta é tamén unha crónica dolorosa, o cambio, a evolución necesaria precisa da valentía de se enfrontar ao medo para atravesar o pasadizo ao outro lado da hedra. Abrir o texto poético cun comando ofimático ten moito de autopoética, no verso as redes sociais insiren novas posibilidades comunicativas para a voz lírica que se mestura con outras alleas (as citas, a música), e constata como hoxe compartirse implica necesariamente amosar as nosas prolongacións dixitais. Comando + Maiúsculas + N // cursor --> Telegram: En Antese vas atopar unha unha voz lírica afouta, teimuda no xardín que agroma e medra como ese bosque de Vincennes da capa. NOGUEIRA, Arancha, Antese, Galaxia, Vigo, 2022, PVP. 18€