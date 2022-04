A lenda do Santo Bebedor é a segunda novela que Fatoría K de Narrativa publica do escritor de orixe xudía Joseph Roth, un dos grandes narradores centroeuropeos do século XX, que naceu en 1984 en Brody, na Galitzia oriental, cando esta era parte do Imperio Austro-Húngaro e hoxe forma parte de Ucraína. Trátase dunha parábola publicado en 1939, meses despois da morte de Roth, alcoholizado, en París, onde se exiliara fuxindo do nazismo.

O protagonista desta novela breve é un clochard, orixinario da mesma zona que Roth, a quen un descoñecido lle ofrece nas beiras do Sena douscentos francos que o clochard, movido por un escrupuloso sentido do honor, promete restituir, tal como lle pide o descoñecido, á Santa Tareixa da igrexa de Sainte Marie des Batignolles, santuario de pintores devotos. Desde ese momento o protagonista enceta un rumbo onde o empeño por devolver os cartos se converte nun imposible por mor de que se cruzan no seu camiño antigas amantes, vellos amigos e situacións inesperadas, nas que a compañía do alcohol é un elemento determinante. Malia as súas intención, un estraño fado impide que André, tal é o nome do clochard, poida cumprir os seus desexos; os milagres da absenta vanse impoñer aos honorables propósitos. Como lle dixo Roth ao director de teatro Paul Gordon, este personaxe era un compañeiro de destino “decidido a esa ruína definitiva á que os bebedores sempre están dispostos”. Esta obra, deliciosamente triste, é unha pequena alfaia que, coma o resto da obra do autor, estivo prohibida na Alemaña nazi. Escrita nun estilo sinxelo, “trémulo” en palabras de Carlos Barral, resulta do máis recomendable. ROTH, Joseph, A lenda do Santo Bebedor, Faktoría K, Pontevedra, 2022, P.V.P. 13 €