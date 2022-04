Mar adentro

“As nubes que fixeran daquela unha noite tan escura, comezáronse a disolver. May mirou ao ceo, viu a Estrela do Norte á esquerda e soubo entón que o mar ose debía estar levando cara ao Cabo Fisterra, ao leste”. Sucedeu o 7 de setembro de 1870, como agora recolle, asemade que estas palabras, a memoria recén publicada das conclusión do HMS Captain, o acoirazado inglés que naufragou, converténdose nunha das maiores traxedias vividas na zona, na Costa da Morte.

Inglaterra comezara naquel momento unha carreira armamentística por ter os barcos máis avanzados tenoloxicamente e, tras o suceso, unha pegada indeleble marcou os corazóns, sendo aínda algo que resoa na memoria colectiva do país insular e tamén do noso. Como recolle o proxecto da produtora audiovisual Tex45, buscáronse culpables, por suposto, mais só atoparon interrogantes arredor dunha noite da que non se deixaría de especular sobre os espazos en branco que viraban entre testemuñas. E é que dos cincocentos mariñeiros do Captain, só dezaoito lograron sobrevivir.

Que aconteceu naquelas augas? Como se tornaron nun punto tan temido e abraiante ao mesmo tempo? Nos primeiros anos do século XX, a prensa galega bautizou a zona como a Costa da Morte, para referirse ás perigosas ribeiras de Fisterra: un lugar inzado de lendas, pola súa concepción da fin do mundo e mais a cantidade de barcos que perecían no medio das ondas. O tráfico case constante de navíos e o tempo atomosférico impredicible facían da costa fisterrá un punto no que as velas se suspendían a mercede dos caprichos do mar.

O City of Agra foi outro coñecido barco inglés que non completou a súa travesía. Desde Glasgow deica Calcuta, con setenta e persoas a bordo, o temporal que se desatou en Galicia fixo que o barco colidara no Baixo Canesudo e perdera vinte e nove pasaxeiros en 1897. Pola súa banda, na punta do Boi afundiron o Iris Hull, 1883 e que levaba un cargamento de carbón de Cardíff á India e, sete anos máis tarde, o HMS Carpent. As vítimas de ambos sucesos foron enterradas no mesmo lugar, en Santa María de Xaviña (A Coruña), dando orixe así ao Cemiterio dos Ingleses.

Mais tamén as Rías Baixas viviron noites de infortunio; algunhas delas cobraron forma de lenda e mesmo convertéronse en páxinas da literatura. “Pois ben, señor Aronnax, estamos na baía de Vigo, e só de vostede depende que poidan coñecerse os seus segredos...”, escribiu Jules Verne no capítulo que dedicou á cidade en Vinte mil legoas de viaxe submarino (1870). No texto, o Capitán Nemo vai na procura do tesouro afundido durante a Batalla de Rande do que, no seu momento, se fixera eco a prensa internacional: velaí a lenda do Santo Cristo de Maracaibo, un galeón que portaba grandes riquezas e que desapareceu sen deixar rastro en 1702.

Dentro das peores pasaxes das nosas costas, tamén houbo momentos cargados de valentía e ás veces esquecidos, como unha voz contra o ruxir do mar. O 2 de xaneiro de 1921 tivo lugar un suceso realmente impactante: o afundimento do Santa Isabel, tamén coñecido como o “Titanic galego”, onde faleceron dúascentas trece persoas. Sucedeu na entrada á ría de Arousa. O temporal fixo que o barco encallara e, na negrura da noite, tres mulleres, María, Xosefa e Cipriana saíron nun bote desde a illa de Sálvora e lograron salvar unha vintena de persoas das máis de cincuenta que finalmente sobrevivirían. Foron coñecidas entón como “as heroínas de Sálvora”.

Na actualidade, un dos pecios mellor conservados atópase tamén na ría de Arousa. É o Aries, afundido en 1977 e no que sobreviviron os seus sete tripulantes e mais un can. Hoxe o lugar conforma un ecosistema para multitude de especies, algunhas delas descoñecidas con anterioridade. En fin, centos de barcos pereceron nas nosas costas, causando non só perdas humanas, senón tamén o ennegrecemento das augas, como aconteceu co afundimento de dous petroleiros: o Urquiola en 1976 e o que sería unha das maiores catástrofes ecolóxicas, o Prestige, no 2002.

O mar continúa a ser un enigma en moitos sentidos, unha fonte inesgotable de imaxinación, de lembranzas e emocións que percorren a nosa terra e fan de cada suceso un misterio por desentrañar. Un misterio que navega no esclarecerse de noites tan escuras, coa Estrela do Norte a esquerda, moi próximo a Fisterra.