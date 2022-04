Quixera mostrar, primeiramente, o meu fondo pesar polo recente falecemento de Xulio Maside (Vigo, 1933- Santiago de Compostela, 2022), unha das principais figuras da pintura galega das últimas décadas. O pintor compostelán foi autor dunha obra de intensa forza, cun destacado papel dentro da evolución da arte galega, en especial nas décadas dos sesenta, setenta e oitenta, onde a súa pintura e o seu activismo cultural e social tivo unha presenza notábel, nomeadamente en Compostela, a súa cidade -onde exerceu a medicina- e centro da súa traxectoria vital e artística.

A visión global da obra pictórica de Xulio Maside aparece perante nós como froito dun traballo reflexivo. Foi o seu un labor marcado polas súas profundas fidelidades e foise configurado como produto dunha elaboración moi estudada. É claro que a pesquisa plástica de Xulio Maside sempre foi feita en diálogo coa tradición, tradición que podemos entender como ben próxima a un certo clasicismo moderno, con referentes de Picasso, como é o caso de moita arte dos anos de formación do noso pintor. Mergullado nestas procuras, o artista foi escollendo nela os elementos significativos, perseguidos de xeito obsesivo, e cheos dunha intensa forza plástica.

Desta tradición pictórica figurativa é de onde proceden as representacións femininas en danza ou as parellas, porén, Xulio Maside serviuse destes elementos de grande alento expresivo para forzar a rosca, para escavar todo o pasado artístico a así ir conformando unha linguaxe propia. Afrontou sempre os problemas do tratamento espacial dos temas, esmiuzándoos, analizándoos e relacionando de diferentes formas as diferentes partes representadas para conectalas máis intensamente co espazo circundante. Xulio Maside foi, polo tanto, fiel ao seu horizonte estético e a estes postulados: clasicismo moderno e nova figuración, coa representación humana sempre patente, e con certos ecos expresionistas que tamén caracterizaron e foron reivindicados por boa parte da tradición plástica galega do século XX, fundamentalmente desde os anos vinte, un contexto en que tivo un papel sobranceiro o seu tío e mestre Carlos Maside.

Na pintura de Xulio Maside figuras e obxectos son superpostos no espazo do cadro, enmarcados nunha arquitectura plana e colorida, formada por elementos que veñen cara o espectador, por medio dos que o artista logra manter unha enorme preocupación pola luz nas capas e planos transparentes, superpostos enriba uns dos outros segundo diferentes ángulos. En moitas obras faise evidente unha inmediata conexión entre o icónico e a cor que consegue evitar a teatralidade máis simple, un aspecto ben perceptíbel nas súas composicións fieis á tradición máis clásica, como nos nus femininos, as parellas ou as danzas, de ecos mitolóxicos, sempre a abalaren entre o apolíneo e o dionisíaco. A obra de Xulio Maside é un todo que mestura plástica académica e pulo expresivo, psicoloxía e percepción, comunicación e expresión, o que explica de maneira rotunda a peculiar visión do ser humano, da vida e do mundo que tiña o noso artista.

Xulio Maside foi un notábel debuxante, o que lle permitiu conxugar a atenta observación da realidade -ese ser humano, en especial feminino, omnipresente no seu traballo- cunha precisa execución gráfica, marcadamente expresiva. Adoptou sempre un ollar que ten moito de captación formalista mais nunca distanciado, interesado por principios esenciais mais tamén por dotar a estes dun sentido máis fondo e xerar tensións. Velaí as frecuentes interactuacións das figuras no espazo ou as reelaboracións de motivos clásicos, con esa inquedanza que se manifesta entre o real representado e o que fica agachado á representación.