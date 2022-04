Na Igrexa da Universidade en Santiago de Compostela pódese ver até o 28 de maio a obra de Xosé Luís Otero (Nocelo da Pena, Sarreaus, 1966) nunha proposta intitulada O silencio de Deus, composta por unha serie de estruturas escultóricas en diálogo co espazo barroco da antiga Igrexa da Compañía. O traballo, onde se percibe a enriquecedora e brillante colaboración do artista e a comisaria Elena Bangueses, parte dunha actitude ligada unha reflexión sobre o sentido do humano e a relación coa divindade, mais nun ámbito existencial que propiamente relixioso, como o título, con ecos de Ingmar Bergman, suxire. E é que a aproximación de Xosé Luís Otero ao sentido da relación entre o humano e o espazo, aquí ligada claramente ao arquitectónico, semella produto dunha fonda meditación sobre o medio natural e o seu papel na sociedade contemporánea, para acabar plásmando unha interpretación desde unha posición decididamente escultórica que, aínda que remita a referentes arquitectónicos, é tratada como volume no espazo.

O silencio de Deus, Xosé Luis Otero. Curadoría: Elena Bangueses

Local: Igrexa da Universidade, Santiago de Compostela

Até o 28 de maio de 2022.

As intensas referencias visuais das súas construcións parten da suxestión evocativa e deixan no espectador esa impronta, o que fai que perante as esculturas e instalacións pairen desde imaxes apocalípticas até as utopias urbanas de longa tradición na arte occidental desde o Renacemento. Con estes vimbios o artista constrúe un universo senlleiro en que a figura humana non aparece explicitamente, senón que é completada pola presenza do espectador, feito que evidencia a grande escala a obra O Home (2022), unha instalación composta por 147 pezas penduradas no cruceiro que dialogan coa que peza O Tempo de Deus (2022), que rodea o retablo de Simón Rodríguez e na cal o espectador se pode integrar e recoñecer como parte dese universo evocado polo escultor. Como no barroco, esta peza pendurada é unha presenza, unha corporeidade ficticia que acentúa, na súa suspensión, o efecto de estarmos perante un vestixio. Deste xeito contrapón a ficción da suspensión co efecto da presenza do impactante retablo barroco.

Boa parte das obras, como Lazos (2022) ou Arquitecturas circulares (2021), remiten á idea de intervención construtiva no espazo desde unha actitude nitidamente autorreflexiva. Xosé Luís Otero entende a actividade creativa ligada a unha intensa dualidade, marcada pola tensión entre a experiencia vital e o seu contacto co contexto natural e social, incidindo na maneira en como as formas mudan ao seren transportadas a contextos diferentes. Para ese propósito n’O silencio de Deus o artista segue estratexias de produción artística que mesturan o propiamente escultórico e a instalación entendendo o conxunto como unha serie prácticas que posibilitan pór en cuestión os diferentes ámbitos de ligazón co espazo concreto, apostando pola análise do impacto nun contexto tan cargado de sentido como é o espectacular espazo da Igrexa da Universidade.

O traballo de Otero parte no esencial dunha dialéctica entre o espazo e o obxecto, complementándose cunha importancia relevante dada á comprensión do contexto, con ese fluxo entre o interior -en que o que está en cuestión é a mensaxe e a compoñente emocional- e exterior -en que se subliña o que está exposto ao público-. Estamos, pois, perante un traballo que permite estabelecer unha tensión da que vai nacer a lectura simbólica e crítica.