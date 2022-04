Medos de noso

Como ben sinala, nun dos dous limiares do presente volume, o presidente da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, Cesáreo Sánchez Iglesias, o imaxinario colectivo conforma, quizais, unha das máis grandes creacións de carácter popular, nun proceso de construción da identidade cultural e social que se vén espallar ao longo dos séculos. Á súa vez, situado no medio e medio da emotividade humana, o medo resulta ser un dos elementos esenciais que, precisamente, mellor definen esta. Pois ben; o estudo e mais a análise dos mecanismos do medo na literatura de tradición oral foi o obxectivo que animou, precisamente, a XIV Xornada de Literatura de Tradición Oral, coordinada por Lois Pérez e Antonio Reigosa, coa organización por parte da AELGA, que contou asemade co apoio da Deputación de Lugo e tamén da AS-PG. As ponencias presentadas no transcurso da referida xornada veñen ser recollidas, entón, no volume que hoxe chega ás páxinas de FARO DA CULTURA.

“O medo non é libre”, da profesora e narradora oral Ana Carreira, é o texto que abre a presente entrega. Tras del xorden “Días de contar e cantar: poemas para escorrentar o medo”, de parte do especialista en LIX, Federico Martín Nebras; “Onde habitan os monstros, mais...habita a palabra?”, de Anda Carreira e F. Martín Nebras; “Arco da Vella, vaite de aí...” da escritora de ficción e ensaísta Lidia Mariño; “As caras do medo...”, do escritor e investigador Antonio Reigosa; “O medo na tipoloxía popular. Figuras e contexto”, de Antonio Reigosa e Lidia Mariño e, pechando o conxunto, “De medos, maxias, músicas e beleza”, do músico Benxamín Otero. Parafraseando as palabras finais da intervención deste último autor, estamos diante dun volume a que acudirmos “sen medo”, para navegar polos mares ignotos da imaxinación. VV.AA., O medo é libre, Escrita Contemporánea, AELGA, Vigo, 2022, PVP. S/P