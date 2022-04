Outra novela cun enredo detectivesco. Mesmo semella que a narrativa galega atopou a súa veta temática en tramas con asasinatos, inspectores de policía ou espelidos sabuxos que, desde a súa oficina ou movéndose polas rúas das nosas cidades, resolven os crimes. A cidades por antonomasia onde acontecen os sucesos e a súa resolución acostuma ser Vigo. Pero no debut na narrativa de Toño Guede, é a cidade de Ourense que mesmo se converte en protagonista espacial en canto ao nome de rúas e barrios deste enredo detectivesco. Xa que logo o lector ten diante súa unha novela policial ourensá. O novelo de So ficarán cinzas en algures dá comezo cando un empresario de éxito visita o inspector Lavandeira. No treito temporal duns días recibe paquetes que semellan ameazantes. A primeira vez é un corazón de boi, outro día un paquete con dous ovos de galiña moi ben embalados. Nunha segunda caixa, dous ovos de paspallás. Semella unha andrómena, pero tamén unha mensaxe clara. Logo o empresario atopa no leito do dormitorio unha grande cornamenta.

A novela redúcese no seu comezo a acontecementos aparentemente banais. É a interpretación da policía. Mais a todo isto súmase a desaparición dunha moza orfa. Está relacionada co caso que a policía tiña entre mans? As pescudas policiais, desta volta en coordinación coa Garda Civil, céntranse sobre todo na desaparición da moza Helena Bermúdez. Formulan diversas hipóteses e unha procura de probas para incriminar a alguén. Entremedias, relacións que viven horas baixas, mulleres que enganan os seus maridos que, pola súa banda, tamén teñen amantes. Feitos que a policía relaciona coa desaparición de moza. No desenlace, caso pechado, aínda que o inspector Lavandeira no está convencido.

A novela sitúase no sámago da narrativa policial, con narradores coprotagonistas ou amigos ou compañeiros do protagonista e cun solo propósito: a solución dos enigmas a base de enxeño ou habilidade do corpo policial nun contexto concordante coa historia. Un labor que queda en mans dun investigador frío e cerebral, unha máquina de pensar. Priviléxiase o misterio e o traballo dos policías como elemento central do problema. Da mesma está ausente o retrato psicolóxico e social tanto en relación co policía como co criminal. Ausente asemade a imaxe crítica da sociedade. Neste caso da sociedade ourensá. As únicas referencias á cidade das Burgas son algunhas rúas e barrios e que Ourense é unha cidade tranquila. Endalí que o interese da novela de Toño Guede quede reducido á resolución do enigma. Acadado isto, caso pechado.