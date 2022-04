Con ansia viva

Marga Tojo é, ademáis de poeta, un activo cultural importante nos últimos anos. Desas persoas quen se comprometen con causas xustas. A súa actividade xornalística e autorial abrangue moitos aspectos que denotan o compromiso e convencemento co que afronta os proxectos. Esa actividade constante, xa sexa en cabeceiras como "Galicia Hoxe", "Praza Pública" ou revistas como "Luzes" transpórtase á súa actividade creadora. Ao longo do tempo foi configurando una obra que escapa da comodidade e o conformismo dos esquemas tratados e dominados. Calquera das creación que nos ofrece son quen de avivar en nós o sentimento de sorpresa e mesmo de estrañamento. En definitiva, é una autora dinámica e inqueda estética e intelectualmente.

Con Arder dá renda solta a toda esa forza, esa ansia viva que proxecta un libro no que os versos son estoupidos de todo aquilo que precisa expoñer/evocar dende una perspectiva reflexiva. A experiencia lévaa a deconstruír o latexo da identidade, do sentimento e vivencias que engorde conformarán un poemario. As cousas pequenas fanse grandes e con elas a capacidade de interpretar o mundo –o seu mundo– para todo un proxecto-nunha radicalidade discursiva e conceptual que o que, ao fin e ao cabo, procura é una mellor disposición da realidade para todas nós.

É importante sentir que unha autora ten algo que dicir. Aínda que isto pareza evidente, o certo é que, cos rudimentos precisos para facer una literatura de calidade, a frescura, o impacto que xera un proxecto con tanta determinación como o presente dálle un maior valor e o lector sente ese enganche, non só conceptual, senón que tamén lírico no máis fondo da concepción semántica de tal termo.

Non cabe dúbida de que Marga Tojo está conformando una obra sólida. É por iso que se fixo necesario facer a presentación biobibliográfica para entendermos tal cuestión. A hermenéutica de autor como chave para entender non só una proposta poética, senón que tamén una traxectoria, é un método, xunto o histórico-crítico, recomendable para dilucidar cuestión como o por que de determinadas escolas estéticas, filosóficas, políticas ou sociais. Ese entramado percíbese nun Arder que non deixa de ser un elo máis para a comprensión inmediata, a perspectiva pasada e aínda máis lonxe, a análise futura dunha poesía interesantísima para estudos posteriores.