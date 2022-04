Os relatos do medo

Desde que Brian de Palma filmara en 1976 Carrie, a primeira adaptación dunha obra de Stephen King, o mundo ficcional do escritor nado en Maine nunca deixou de abastarr a industria audiovisual. Os números son mareantes. Máis de 350 millóns de exemplares vendidos arredor do mundo, e máis de 300 adaptacións das súas obras para a gran e pequena pantallas. Filmes coa resonancia mundial como O resplandor (The Shining, Stanley Kubrick, 1980), Cujo (Lewis Teague, 1983), A zona morta (The Dead Zone, David Cronemberg, 1983), Misery (Rob Reiner, 1990), Cadena perpetua (The Shawshank Redemption, Frank Darabont, 1994), A milla verde (The Green Mile, Frank Darabont, 2000), ou as distintas versións de It, dan conta da súa omnipresencia. Incluso en 1986 atreveuse a colocarse el mesmo tras a cámara para adaptar A rebelión das máquinas, unha película errada que non gustou nin ao propio autor.

No centro de gravidade do seu universo atopamos sempre o medo, pero non tanto como causa final do relato, senón máis ben como desencadeante dunha serie de reaccións humanas, as cales, moitas veces, chegan a inspirar máis terror que o efecto que motiva a reacción. Deste xeito, King plasma a frase que pronunciou en certa ocasión, segundo a cal os monstros e as pantasmas son reais, viven dentro de nós e moitas veces nos vencen. A forza dos seus relatos reside na curiosidade, nesa fórmula narrativa que consiste en presentar un feito, a poder ser asombroso e inexplicable, e ocultar as causas que o motivaron coa intención de suscitar unha pregunta no lector ou espectador: por que? Os exemplos son múltiples, pero se botamos man do argumento de A cúpula (Under the Dome), adaptada á televisión, veremos como o escritor fai uso da curiosidade: unha pequena localidade é illada repentinamente ao mundo exterior por unha barreira invisible. A pretensión do espectador non reside en saber que vai suceder a continuación (efectos), senón en descubrir que motivou ese illamento (causas). O medo xera preguntas e polo tanto relatos. Poñamos por caso que un ser querido non regresa a casa na hora acordada. De inmediato, o noso cerebro activará un catálogo de respostas en forma de relatos que puideran motivar ese retraso: un mero contratempo, a perda do transporte, un accidente, un rapto, etc. Con todo, se o feito que se nos presenta carece de toda lóxica —volvo retomar o exemplo de A cúpula—as respostas semellan máis indescifrables.

Unha das novelas fetiche de Stephen King é A néboa (The Mist), narración que deparou dúas versións fílmicas e unha serie de televisión. A néboa non é máis que unha metáfora dese elemento que oculta unha parte da realidade. De aí que todo o que se oculte tras a néboa suscite relatos. Agora ben, que proxectamos neles? Pois, precisamente, o que proxectamos son os medos da nosa infancia. De feito, o propio Stephen King afirmou no seu día que se inspirou nunha experiencia da vida real para escribir A néboa, cando na súa vila se expandiuse unha mesta brétema. Ao día seguinte, acudiu ao supermercado e alí imaxinou un réptil voador. Polo tanto, a historia xa estaba concibida: superviventes atrapados nun centro comercial rodeados por criaturas descoñecidas.

Dalgún xeito, o universo ficcional de Stephen King pode situarse na habitación dun neno na escuridade, ese espazo catalizador de historias que todos, en maior ou menor medida, habitamos na nosa infancia. Non é casual, por tanto, a presenza de personaxes infantís nos seus relatos xa que, como dicía Freud, os medos da infancia acompáñannos durante o resto das nosas vidas. It supón un claro exemplo, xa que se alimenta do medo das súas vítimas, de igual forma que a néboa ataca en forma dos medos que asentan na inconsciencia dos seres humanos. Aquí, seguramente, resida o éxito da súa narrativa, nesa capacidade por penetrar nesa inconsciencia latente de millóns de lectores e espectadores arredor de todo o mundo.