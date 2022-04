A materia tatuada

O espazo expositivo da Deputación de Pontevedra en Vigo ofrece unha mostra de Soledad Penalta -comisariada por Rosario Sarmiento-, con seis representativas pezas do seu labor agrupadas co título de Materia tatuada. Son obras que van desde os anos noventa (Bosque) até os últimos anos (Asubíos do vento) e onde se insire a escrita, con textos que fan referencia, en ocasións, ao pensamento da artista.

A escultora Soledad Penalta iniciou o seu traballo creativo na cerámica para despois traballar co metal fundido e soldado, unha orixe formativa e unha preferencia que se percibe no que poderiamos denominar o substrato fondo dos seus traballos actuais. A brillante obra en metal -realizada en ferro e aceiro inoxidábel e traballada con soldadura- da escultora noiesa destaca no que se refire aos xogos de planos. Como se pode observar na totalidade das esculturas da exposición, a estrutura da obra non é un tema intranscendente, polo contrario, constitúe unha forma de encontrar outra dimensión para o obxecto, é, por tanto, un elemento fundamental na creación plástica. Soledad Penalta afronta este reto desde unha clara vontade de construción, para desde a armazón abrir unha nova maneira de entender o traballo artístico. Parte dunha análise que fai que o volume e os planos sexan un todo que se conforma como un “obxecto” autónomo, como un artefacto de comunicación, unha especie de caligrafía que permite á artista unha relación máis expresiva desde o obxectual, feito que se transmite tamén ao espectador que percibe o aspecto táctil e pleno da obra e na súa meditada inserción espacial.

Semella que a artista desvia o interese de concluír unha obra como peza final e única, por unha banda, cara a labor, cara o proceso en si mesmo –así se manifesta no caso dalgunhas das obras presentes en Vigo- mediante o traballo feito de sutís diferencias, sistemático e purista; unha aparente repetición formal que contribúe a sinalar ese aspecto procesual, atendendo ao feito de construír, do traballo e por outro, cara ao deseño de lugares onde mora a poeticidade da palabra. Alcanza así a experiencia consciente da materia e da linguaxe.

Este valor dual das obras engádelles unha nova condición; con cada unha das pezas fica subliñado o proceso, o que nos recorda o que afirma Mario Perniola en A arte e a súa sombra: “Non hai evento sen exercicio; non hai situación sen repetición. O que se impón como o mellor para nós debe ser repetido, elaborado, transformado no que queremos subxectivamente (...) Desta estética do evento nace a idea da arte como exercicio: (...) o que conta no pensamento estoico non é a obra de arte senón o exercicio, isto é, o momento procesual que conduce á mesma, o movemento produtivo que a realiza”.

Quen coñeza a traxectoria da nosa escultora poderá percibir nos exemplos presentes nesta exposición a constante evolución da súa obra, que lonxe de ancorarse na altura inicial dos anos oitenta, cando consegue unha particular expresividade de enorme forza, segue a procurar novos vieiros. O traballo de Soledad Penalta, ao longo das súas diferentes “maneiras” sempre produce a sensación de que cada peza xorde dunha necesidade expresiva, de que nada é prescindíbel, vinculada en xeral a unha pulsión ética, a unha urxente vontade de comunicación, de transmisión da súa visión e da súa situación no mundo.

Materia tatuada, Soledad Penalta. Comisaria: Rosario Sarmiento.

Local: Sala Maruja Mallo, Sede da Deputación en Vigo.

Até o 22 de maio de 2022