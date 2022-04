Kant e o idealismo alemán

Na Crítica da razón pura (1781), Inmanuel Kant defende o valor da experiencia como fonte do coñecemento a través da percepción sensible (intuición), pero sostén asemade que a capacidade que temos de organizar os obxectos e, xa que logo, de producir coñecemento é o entendemento. Dese xeito, o gran pensador estaba realizando unha síntese entre o empirismo e mais o racionalismo e, xa que logo, fundando o idealismo alemán, do que serían figuras principais, alén do propio Kant, Fichte, Schelling e Hegel, que dalgún xeito se pronunciaron en contra de Kant.

Kant e o idealismo transcendental: Immanuel Kant (1724-1804) foi o principal filósofo da Aufklärung (Ilustración alemá) e coa súa obra foi o fundador do criticismo, que pretende establecer os límites do coñecemento analizando as súas condicións de posibilidade. A obra filosófica de Kant abrangue tres disciplinas complementarias: a filosofía do coñecemento, desenvolta principalmente na súa obra Crítica da razón pura; a filosofía práctica, exposta na Crítica da razón práctica (1788), e a estética, recollida na Crítica da facultade de xulgar (1790). A filosofía do coñecemento kantiana, que responde á pregunta “que podo saber?”, non ten un obxecto de coñecemento particular, do mesmo xeito que a óptica ten a luz senón que a súa pretensión é establecer os límites da nosa capacidade de coñecer; isto é, en termos kantianos, da nosa intuición sensible, do noso entendemento e da nosa razón. A filosofía práctica kantiana, que responde á pregunta‚ “que debo facer?”, sostén que, se ben as ideas transcendentais non poden ser obxecto do noso coñecemento, si deben ser postuladas para que sexa posible a moral e mais a esperanza. Así mesmo, Kant postula que o coñecemento debe ser limitado para deixar sitio á crenza. Por último, a estética kantiana, que está consagrada á pregunta “que podo esperar?”, é o punto de articulación entre a razón teórica da primeira crítica e a razón práctica da segunda crítica.

Así mesmo, o pensamento político de Kant pódese resumir na súa idea de goberno republicano baseado na lei e na paz eterna ou a “paz a través da lei”. Paralelamente, Kant sostén unha idea teleolóxica da Historia, que obedece a unha lei inmanente do progreso que eleva a humanidade “dende o nivel inferior da animalidade até o nivel supremo da humanidade”. Finalmente, Kant foi un dos precursores do pensamento antropolóxico moderno, ao que lle deu tanto un enfoque fisiolóxico (o corpo) como cultural, no que se pode observar unha evolución dende postulados netamente racistas até posturas máis proclives á igualdade racial.

Hegel e o idealismo absoluto: Georg Wilhelm Hegel (1770-1831) sostén na súa Fenomenoloxía do espírito (1807) que o desenvolvemento dialéctico do espírito constitúe a realidade, que retorna de novo ao espírito en forma de pensamento, polo que se pode dicir que entre a realidade (o mundo ou o ser) e o pensamento (a razón humana ou a conciencia) existe unha identidade, que é o que explica que poidamos coñecer o mundo. Daquela, a dialéctica é o principio de intelixibilidade que capta o movemento real que goberna o mundo, polo que constitúe a cerna da súa exposición sistemática. Ora ben, a dialéctica en Hegel é un tipo de razoamento lóxico que consiste en tres momentos: tese-antítese-síntese, aínda que el empregaba os termos posición-oposición-composición, tomados de Fichte.

En consonancia con este pensamento filosófico, Hegel desenvolve unha teoría da historia universal na que a Historia consiste nunha sucesión de pobos que se desenvolven aproveitando o progreso do precedente, reflectindo o paso da liberdade da polis, á cidadanía romana, á liberdade individualista da reforma protestante, para chegar á liberdade civil do Estado burgués baixo a forma dunha monarquía constitucional cunha economía de mercado. Así mesmo, para Hegel a filosofía comprende a totalidade do real, polo que desenvolve un pensamento sistemático do saber do seu tempo, recollido na súa obra Enciclopedia das ciencias filosóficas (1817), que se compón de tres partes: a ciencia da lóxica, a filosofía da natureza e a filosofía do espírito.