Con honestidade e enerxía

Hai unhas semanas estreouse Colaxe, o novo disco dos Dakidarría -a banda creada nos anos 2000 entre Nigrán e mais o Val Miñor-, e agora tócalle xa á “posta de longo” desas novas cancións nunha xira que vai levar o grupo por moitos currunchos do noso país e asemade alén das fronteiras galegas.

Nese novo traballo agroman, daquela, dez cancións que camiñan por todos eses carreiros que os Dakidarría foron percorrendo nos seus xa máis de dezaoito anos de traxectoria. Punk-rock, ská, reggae, ritmos urbanos e tamén algunhas sonoridades da nosa tradición pasean polas pistas deste Colaxe, facendo bo o título do traballo e de novo poñendo en clara evidencia a gran capacidade e elasticidade estética do grupo en canto a proxectar esa identidade musical na que non contemplan cancelas ningunhas. Trátase, pois, dunha especie de homenaxe ou, se preferides, dunha pequena ollada no espello na que os de Nigrán/Val Miñor buscan e atopan moito do que a día de hoxe son, do que foron e tamén, e con total seguridade, do que queren ser aínda. Coa luz das súas referencias ben claras, aínda que tan diversas, e sempre coa perspectiva de conformaren un grupo “protestón”, rebelde, alegre e contestatario no que a festa marida e casa á perfección nuns temas que sempre revelan ese compromiso da banda con tantas cousas coas que non comulgan.

Colaxe vén resultar o sexto disco que poñen na rúa, e o oficio dos Dakidarría déixase amosar e escoitar nunhas novas cancións fantasticamente construídas, compostas, interpretadas e aqueladas nos seus propios estudios “A Carpintería” aló no Val Miñor nativo, onde o do it yourself acada unhas cotas de calidade sobresaíntes e moi rechamantes.

Con case dúas décadas de carreira, nas que sempre foron a máis e poñendo a algunhas das súas cancións no imaxinario popular de toda unha xeración, os Dakidarría continúan paso a paso coa mesma teima, ilusión e traballo que os trouxo ata aquí, mais agora engandíndolle, se se me permite, moitos matices novos á súa proposta. E, se cadra, o máis salientable do labor que agora nos entregan veña residir no xiro lírico que aparece, cada vez máis, no seu ideario, decantándose por composicións que tamén no íntimo medran en intensidade e emoción, poñendo enriba da mesa cuestións existenciais e vitais que lle dan ao proxecto novas perspectivas, cargadas de honestidade e cercanía persoal.

Contan os da banda que o disco naceu nos tempos de confinamento como unha necesidade de comunicar e sentírenrse vivos, composto a distancia, totalmente autoproducido e con algúns cambios na formación que, como case sempre acontece nos grupos, lle confiren novas enerxías ao proxecto. Cancións como “Até o abrente”, que abre o disco, “A vida Pirata”, con Evaristo Páramos e xente dos Boikot, ou “Que pidan perdón”, mirando de esguello aos enormes Rancid, de moi certo que farán saltar a todas e a todos nos torreiros das festas, durante o transcorrer da nova xira que comezan. “Condenadas por soñar”, con colaboracións dos Inadaptats, “Seguimos en pé”; con High pow; “Somos nós” con Juanan de Malos Vicios; “Pobo de artistas” coas Tanxugueiras ou “Arrasadeira” co DJ Jano, conforman puntos básicos para entender a aposta diversa, plural e cargada de colectividade dunha banda que xa pasa por méritos propios por artellaren un dos capítulos máis importantes da nosa historia musical contemporánea.