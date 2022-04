Claridade expresiva, coidado formal

A Asociación de Mestres Rosa Sensat decidiu outorgar o XL Premi Marta Bata de Pegadogia ao traballo de Vicente Blanco e Salvador Cidrás Debuxar o mundo e agora a editorial Galaxia publícao na Biblioteca de Intervención social/Didáctica para que poidamos gozar das reflexións, explicacións e suxestións que estes dous artistas e profesores na Facultade de Formación do Profesorado de Lugo realizan convencidos de que se “o debuxo é un medio espontáneo, ubicuo, democrático e inherente ao ser humano (…) é fundamental achegar materiais e ferramentas para que a expresión gráfica dos nenos e nenas sexa unha prolongación do corpo, do xesto, da persoa; un espazo onde acción e pensamento conflúan”. Por iso, coñecer este tipo de iniciativas, que xorden do grupo de innovación educativa Escola Imaxinada e da que os autores son promotores, pode axudar a futuros docentes e tamén ás familias a entender que “debuxar comporta a responsabilidade de pensar formas de vivir respectuosas coa diversidade de seres, historias e identidades”.

Cunha claridade expresiva e un coidado formal exquisitos Blanco e Cidrás comparten o seu coñecemento, a súa experiencia e a súa maneira de entender a práctica artística na educación e fano analizando que pode achegar dita práctica, propoñendo modos de actuar e ofrecendo un vocabulario de diferentes tipos de debuxo que amplíen as posibilidades de calquera proposta, de modo que se poida ‘debuxar outro mundo’. A idea de xogo vertebra todo o texto; en canto que é unha actividade que serve para descubrir, explorar, crear ou flexibilizar o pensamento e se o debuxo bota man desta ferramenta favorecerá, sen dúbida, a reflexión persoal e o pensamento crítico tan necesarios entre a cativada. BLANCO, Vicente/CIDRÁS, Salvador, Debuxar o mundo, Galaxia, Vigo, 2022, PVP. 16,50€