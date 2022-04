Pensar edificios

Como en todas as profesións, no gremio dos arquitectos hai moitos que se limitaron a erguer edificios de encargo, sen máis transcendencia (polo menos, cómpre esperar que non sexan uns esperpentos estéticos). Outros, os menos, non só foron capaces de acadar a harmonía e unha considerable eficiencia funcional nas súas construcións senón tamén conseguir que o espazo no que se sitúan estivese en xogo con elas. A morte recente dos cataláns Oriol Bohigas (1925-2021) e Ricardo Bofill (1939-2022) leva a que a súa lembranza nos sitúe ante dous arquitectos excepcionais, capaces de deseños e edificios harmónicos e, con eles, dar unha nova dimensión ás cidades que os acolleron.

No caso de Bohigas, desde os seus comezos tivo na cabeza que o urbanismo tiña que ser a base para situar as construcións de nova planta. Xa cunha importante carreira profesional e académica, incorporouse en 1980 (ata 1984) ao primeiro concello democrático de Barcelona en calidade de delegado de urbanismo, cargo desde o cal comezou a deseñar as transformacións que a cidade precisaba e que os Xogos Olímpicos impulsarían. Unha das súas primeiras propostas –contestada polo conservadorismo local– foi que as prazas dos barrios non estivesen axardinadas e que actuasen de punto de xuntanza cidadá. Este modelo, inspirado nas prazas medievais e renacentistas italianas, foi bautizado como o das “prazas duras.” Xa co horizonte dos Xogos Olímpicos de 1992, o seu estudo foi o gañador do proxecto de porto olímpico. Centrado máis nos proxectos de obra pública que nas construcións privadas (con edificios senlleiros como o de Meridiana, de 1966, con solucións harmónicas e utilitarias ao modelo “desarrollista”), soubo crear cidade con proxectos como a estación de metro Liceu, o Palau Nou de la Rambla, os edificios RBA e da UGT, a ampliación de El Corte Inglés, a comisaría dos Mossos d’Esquadra de Plaça d’Espanya ou o Disseny Hub (“a Grapadora”). Una obra que ao longo da súa carreira estivo aberta a deseñar escolas ou igrexas.

Bofill, pola súa parte, representou coma ninguén a incorporación da posmodernidade á arquitectura. Procedente tamén do campo da esquerda (versión “divina”) como Bohigas, os máis dos seus proxectos tiveron unha dimensión pública. Entre eles, a Terminal 1 do Aeroporto de Barcelona, Teatre Nacional de Catalunya, Palacio de Exposicións e Congresos d’A Coruña ou os Xardíns do Turia (Valencia). E un dos privilexios que tivo Bofill foi o de modificar o sky-line de Barcelona coa construción do Hotel W (popularmente, Hotel Vela) en terreos do porto. Privilexio, polo demais, ao que poucos arquitectos chegaron. Un deles, Antoni Gaudí, tamén é un daqueles que fixeron cidade. A súa definición do perfil de Barcelona foron as catro torres da fachada do Nacemento, un dos sinais de identidade da cidade no século XX, hoxe agochado pola continuación das obras que pretenden rematar o templo. Outro arquitecto que fixo cidade foi Lluís Domènech i Montaner, co Palau de la Música e mais o Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Ou tamén o caso de Enric Sagnier, arquitecto ecléctico esquecido durante anos, con trescentos edificios documentados en Barcelona, entre eles o Palau de Justícia, a basílica de Sant Josep Oriol, o templo do Tibidabo, a Aduana ou a igrexa de Pompeia.

En Madrid, son de cita obrigada algunhas obras do galego Antonio Palacios, con edificios como o Palacio de Comunicaciones, o Círculo de Bellas Artes, estacións do Metro, o Banco Español del Río de la Plata (con Joaquín Otamendi) ou as casas Matesanz ou Palazuelo, ademais de diversas obras no ensanche burgués. Estes foron construídos co estilo imperante no momento no que foron abertos e no caso da capital española, superado o Modernismo, basculou entre o estilo rexionalista e o eclecticismo para pasar a seguir a Escola de Chicago, co edificio de Telefónica (de Ignacio de Cárdenas), ou ao art-déco racionalista do edificio Carrión (de Luís Martínez-Feduchi e Vicente Eded), tamén na Gran Via. Con todo, o sky-line madrileño ficou inalterado ata a construción da Torre España (irmáns Otamendi Machimbarrena, 1960).

Galicia, século XX

As expansións urbanas proxectadas a finais do século XIX tamén chegaron ás cidades galegas. As súas burguesías emerxentes –vencelladas á industria e ao comercio– quixeron amosar o seu novo status e para iso precisaban arquitectos que deseñasen os edificios onde irían vivir os seus membros ou para a alugalos por pisos ás familias que querían pasar a vivir nos novos ensanches.

No caso de Vigo, cómpre salientar a Jenaro de la Fuente, autor de construcións como as Casas Manuel Bárcena, a casa Ledo, os edificios Bonín, Pardo Labarta e Camilo e Benigno Fernández, o mercado de Bouzas, o Hotel Universal e o cemiterio de Pereiró, entre outros. E con el, Manuel Gómez Román (edificios Simeón e Mülder) e Michel Pacewicz (El Moderno, Casas de Oia). E entre os edificios emblemáticos da cidade olívica non podemos esquecer o Teatro García Barbón, do porriñés Antonio Palacios.

Indo á Coruña, a modernidade chegoulle da man de Ricardo Boán e Antonio López, importadores das ideas centroeuropeas. O primeiro construíu o Pazo de Xustiza con Julio Galán Carvajal, quen foi o autor da Casa Rey. Incorporaron o ferro á tradicional arquitectura de cristal.

Os ensanches pasaron a seren os novos centros urbanos, circunstancia que derivou nesoutra arquitectura aparentemente menor que foron os comercios e os cafés, os máis deles desaparecidos un século despois.