O travelling de Donbass

Mesmo cando a única certeza que nos resta é que todo vacila, somos moitos os que, alarmados ante as dubidosas primicias dos folletíns informativos, demandamos unha maior claridade á hora de censurar certas manifestacións da Arte. A ameaza dunha nova orde mundial que, presionada polos terríbeis acontecementos presentes, entregue os dereitos da realidade ás persoas erradas non semella estar moi lonxe de nós. Falamos de imaxes, de cineastas, de ucraínos como Sergei Loznitsa, entre outros.

A decisión, o pasado mes de marzo, de expulsar o director de Donbass da Academia do Cinema Ucraíno, acusado de non ser “suficientemente” leal á súa patria, supón ao mesmo tempo un disparate (case chistoso para os que coñecemos a cinematografía de Loznitsa), mais tamén unha advertencia do feo futuro que se nos bota enriba. “De maneira pública e reiterada”, segundo Anna Machukh, directora executiva da Academia, “Sergei Loznitsa leva manifestando o seu desexo de que non se vete a obra de cineastas rusos disidentes”. “Mais en momentos como estes”, sentenciou a directiva, “en que o noso país está loitando pola súa independencia, non podemos admitir baixo ningún concepto outra postura que a defensa sen matices da nosa identidade nacional”. Curiosamente, un dos numerosos argumentos que podemos esgrimir para evidenciar a insania desta resolución é a circunstancia de que entre os organismos que contribuíron ao financiamento de Donbass en 2018 estaba o proprio goberno ucraíno, que o considerou naquel momento de grande efectividade para mostrar ao mundo a corrupción e degradación moral do “Territorio ocupado de Ucraína oriental”.

O filme, premiado por Cannes na súa sección “Un certain regard”, estrutúrase en episodios narrativos sen unha aparente conexión (non hai nin personaxes comúns nin fío argumental específico), acaso para transmitir esa idea de caos en que supostamente viven os seus habitantes. En definitiva, Loznitsa recolle relatos do que el considera que son as peripecias do horror, a violencia, a burocracia e o nacionalismo exacerbado da zona rebelde: os avatares dun grupo de actores que se dirixen ao posto da televisión para escenificar a enésima das fake news, a excéntrica voda en que os invitados animan os recén casados para que axiña teñan un fillo ao que poder entregar un kalashnikov, a secuencia en que empresarios secuestrados e chantaxeados pola Dirección Nacional de Seguridade tentan, a través do seu móbil, conseguir que alguén de fóra financie a súa liberación...e así até completar trece cadros dunha realidade concibida por un autor que –ollo ao dato– desde 2001 reside en Alemaña. Mais, sen dúbida, a escena por excelencia deste filme constitúea ese longuísimo travelling, cámara en man, polo subsolo do territorio ocupado, un zulo inhabitábel onde se amorean os seres humanos nunha especie de Purgatorio en que as regras da vida cotiá deixaron hai moito tempo de funcionar.

En xuño de 1961, Jacques Rivette escribiu un artigo para Cahiers du cinéma titulado “De l’abjection”. Nel argüía que para acometer filmes sobre certos feitos reais (pondo como exemplo o sucedido dentro dos campos de concentración) o cineasta debería reflexionar previamente sobre algunhas cuestións fundamentais. “Porque hai feitos que unicamente poden abordarse desde o temor e o estremecemento”, aseguraba.

O travelling de Donbass fracasa do mesmo xeito que, no seu momento, o fixo aquel outro famoso de Kapò (1960, Gillo Pontecorvo), filme controvertido ao que Rivette dedica o antedito artigo. Seguramente porque nin esoutro esteticismo de Sergei Loznitsa nin o meticuloso desprazamento de cámara de Gillo Pontecorvo son capaces de concitar a compaixón e confraternidade ante a dor dos demais.

Guerra e paz

Porque de facto existe unha única xerarquía fílmica, non nos estraña que unha obra (mestra) como Guerra e paz de Sergei Bondarchuk –gañadora do Óscar ao Mellor Filme Estranxeiro en 1969, entre moitos outros galardóns– non sexa coñecida polo grande público, nin sequera polo pequeno, máis elitista, dos cinéfilos. A razón poderíamola atopar nos ecos do que unha voz en off nos avisa ao comezo da fita: “Ás veces, os pensamentos máis simples teñen efectos extraordinarios. Se continuamente os corrompidos se unen para lograr os seus propósitos, os honestos deberíamos facer o mesmo”. Quizais o máis excepcional de Guerra e paz sexa o feito de que Sergei Bondarchuk, o seu director (e actor principal no papel de Pierre Bezukhov), fose capaz de sintetizar as 1900 páxinas da obra de Lev Tolstoi e transformalas integramente en imaxes sen perder o control do texto orixinal. Durante os cinco anos que durou a súa esgotadora filmación foi quen de mobilizar centos de miles de extras en longuísimas escenas de batallas (a máis famosa a de Borodino) que, unha vez acabadas de visionar, fican gravadas para sempre na retina e no corazón do espectador. E no medio de todo ese horror que xera a guerra está o amor de Natasha (Lyudmila Saveleva), a zozobra do príncipe Andrei Bolkonsky (Vyacheslav Tikhonov) e a convicción de que nada é certo fóra da pequenez do comprensíbel e da maxestade do incomprensíbel.