Fantasía esperanzada

A visión romántica da formación dos fenómenos meteorolóxicos leva a Ledicia Costas a artellar un conto no que a fantasía se entremestura co desexo dun mundo mellor onde desaparezan as inxustizas, onde os que sofren deixen de facelo, onde o medo se convirta en enerxía e onde haxa espazo para a esperanza.

Para crear este universo precisa un neno especial, Morgan; unha anciá disposta a poñer o seu coñecemento ao servizo da ciencia, a señora Culpepper; unha rapaza afouta, chea de vitalidade e con ganas de vivir a vida, Anna, e uns antagonistas malvados e aproveitados como os irmáns Ravioli ou os Mudlarks. Logo o misterio do inframundo, representado polos sumidoiros de Lilitown, e das alturas coa mesta néboa, que o envolve todo, encárgase de acompañar o lector polas páxinas de O neno de lume, merecente ganador da XXXVI edición do Premio Merlín 2021 e que Xerais vén de publicar hai uns días, para o goce de pequenos incondicionais ou non dos textos da escritora viguesa sempre sorprendentes, en parte emocionantes, a miúdo extravagantes nos seus plantexamentos e en todo momento dunha riqueza expresiva marabillosa que permite unha lectura áxil e divertida.

Neste, coma noutros libros de Costas, o factor sorpresa cumpre unha función fundamental ao prender dende as primeiras liñas no maxín do lector provocando curiosidade, interese por querer saber máis da historia, por afondar no coñecemento dos espazos que describe ou simplemente por achegarse aos movementos imprevisibles que van trazando os personaxes e que van conformando o conto; unhas veces enrodelándose en si mesmos, outras amosando firmeza alí onde é preciso e outras focalizando a atención na fantasía que xorde dunha desbordante imaxinación.

COSTAS, Ledicia, O neno de lume (Ils. Iván R.), Xerais, Vigo, 2022, PVP. 12,06€