Escrita e imaxe

Suso Fandiño (Santiago de Compostela, 1971) presenta no SVT Espazo de arte--Sirvent en Vigo a mostra In Gold We Trust, un traballo de carácter conceptual que quere pór en cuestión aspectos ideolóxicos presentes nas accións e pensamentos aparentemente intrascendentes.

Son obras que converten os textos en imaxes no ronsel de prácticas como o ready-made e o object trouvé. Lémbrese que todos estes ensaios vangardistas ou tendían á obxectalización plástica da poesía, máis cadros que realmente poemas, como era o caso dos dadaístas e futuristas; ou deixaban o contacto no simplemente formal, como toda a poesía derivada da experiencia cubista.

O traballo de Suso Fandiño sitúase, porén, máis ligado a prácticas un pouco diferentes, como a do concretismo, un movemento que aínda que debedor do método de xustaposición do ideograma e do caligrama, con influencias de Apollinaire, e con referencias nos ideogramas de Pound e na obra de Joyce, afonda no elemento visual do vocábulo e esfórzase en illalo dos seus posíbeis contidos. Os resultados son de maior intensidade creativa que nos textos anteriores e precisan da participación activa do espectador.

Como este movemento, as obras de Suso Fandiño, que mesmo podemos relacionar co construtivismo de artistas como Max Bill, adoptan o espazo gráfico como elemento estrutural, procuran o mínimo común múltiplo da linguaxe e tenden á substantivación e verbificación, buscando identificar fondo e forma, e espazo e tempo. Neste tipo de traballos a palabra gaña en abstracción e polo tanto tamén en matices, sen deixar o elemento plástico da obra, a palabra di e suxire.

Fandiño suprime de vez a estrutura sintáctico-discursiva do texto, prescindindo da frase e utilizando palabras desarticuladas –os nexos das mesmas deben ser achados polo lector–. A expresividade debe ser fornecida polas calidades onomatopeicas da palabra por si propia, pola repetición, o espazamento das mesmas, polo poder de suxestión que o seu grafismo posúa, pola ordenación na páxina, que vén sendo a unidade poética, como na poesía tradicional o verso, até o punto de os espazos en branco formaren un só corpo cos caracteres impresos e xogaren un papel integrante da intención poética.

Preténdese introducir o efecto sinestésico, conmover dun só golpe todos os sentidos do lector, utilizando para iso toda a potencialidade expresiva que pode posuír a palabra, quer no seu significado, quer na súa representación escrita, ben na súa vertente semántica, ben na gráfica. Para este obxectivo opta por textos breves como unha descarga eléctrica, inmediatos, instantáneos, cumprindo o ideal que o futurismo non sempre soubo plasmar na literatura.

A forma non é para Fandiño simplemente xeométrica, é dicir, non se trata dun simple contorno, dunha figura, como nos caligramas da primeira vangarda; a forma supón unha estrutura que é responsábel do seu aspecto visual mais tamén o é das posíbeis e mudábeis relacións de cada un dos seus membros, visuais e semánticas ao tempo. O aproveitamento do espazo gráfico e a composición de pezas xoga un papel case figurativo e o espazo baleiro ten tamén un impostante papel.

Fandiño converte os textos en imaxes, camiñando nun espazo liminar entre ambos os mundos. Neste sentido, a diferenza dos caligramas, nas pezas de Suso Fandiño aparecen as palabras en estado puro, sen declinación posíbel, combínanse entre si para orixinaren a sensación poética do mesmo xeito que as valencias o fan nunha composición química. Constrúese unha aliaxe de palabras-sons en estado puro; a frase discursiva é abolida e é substituída por palabras illadas pero con capacidade para produciren sintido por simple xustaposición, abolida a frase sintáctica e os nexos, substituídos por espazos en branco encargados de unir ou separar as palabras por medio dun silencio que debe encher a intuición do lector. A palabra salienta máis na súa pureza, lonxe de ser engulida polos recursos visuais.

Título: In Gold We Trust. Autor. Suso Fandiño. Comisariado: Ángel Cerviño. Local: SVT ESPAZO DE ARTE-SIRVENT, Vigo.

Até o 24 de abril de 2022.

Mostra no CGAC

Ao mesmo tempo que presenta en Vigo In Gold We Trust, en Santiago de Compostela o CGAC ofrece tamén unha exposición do artista titulada Wunderkammer, unha serie de traballos ligados á súa reflexión sobre o sistema da arte e a construción ideolóxica do museo de arte contemporánea. Na mostra compostelá Suso Fandiño propón unha serie de percorridos e enlaces, debuxando un espazo museístico en que as obras conectan entre elas para crearen relacións tensas. O obxectivo é activar no espectador a necesidade de procura de significados ocultos. Desde esta posición propón un espazo de xogo e reflexión sobre a morte do autor, a futilidade do discurso hexemónico na historiografía artística, o papel do espectador na arte, o xogo político de fronteiras, o marketing ideolóxico, a baixa e a alta cultura ou a análise da linguaxe como sistema de configuración do pensamento. Todo isto o fai utilizando a obra artística como medio desde o que reflexionar sobre o social a partir da descomposición e reorganización dos produtos da sociedade de consumo.