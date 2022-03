En roman paladino

O pasado outubro, o profesor Jesús Alturo e a estudante de doutoramento Tània Alaix fixaron a autoría (Ramon de Cabó) dun documento coñecido desde hai un século, o Memorial de greuges de Guitard Isarn, senyor de Caboet, conservado na Biblioteca de Catalunya. Este manuscrito, de 10 por 52 cm., fora editado e datado uns meses antes por J. M. Salrach. En calquera caso, constitúe ata agora o documento redactado ex novo en catalán máis antigo conservado. O asunto a salientar é que tal redacción estaría motivada para que a lectura do seu contido puidese ser entendida polos herdeiros de Isarn.

A súa datación desprazaba as Homilies d’Organyà, de comezos do XIII, coma o documento en catalán máis antigo. Malia a súa aparente importancia histórica, o tratamento que lle deu a prensa catalá foi relativamente discreta; para a española, inexistente. Sorprende, en calquera caso, coa continua promoción que se segue a facer da primacía da aparición documentada en lingua castelá por riba das outras linguas ibéricas. Trátase, polo demais, dunha primacía establecida a partir de 1926 por Ramón Menéndez Pidal co seu estudo Orígenes del español. Coa escusa de estudar a aparición dos romances ibéricos, o autor situaba as Glosas Emilianses, datables no tránsito entre os século X e XI, coma o primeiro documento no que aparecen palabras en castelán (e en éuscaro). A partir da identificación desas palabras en romance (malia que moi probablemente se trataría de navarro-aragonés), edificouse a hipótese de que efectivamente se trataba das primeiras palabras en castelán. E a maiores, da forza imparable do castelán nos séculos seguintes para chegar a ser hexemónico. Así, en 1977 e 1978 o goberno español promoveu o “Milenario da lingua castelá”, organizado por un padroado formado polas tres provincias que daquela se disputaban as súas orixes: Logroño, Santander e Burgos. Comezaron os actos no mosteiro de San Millán de la Cogolla, o seu suposto berce, e remataron no de San Domingo de Silos.

En canto ás autoridades científicas, en ningún momento houbo limitación das competencias atribuídas á RAE verbo da lingua castelá ou española en canto a léxico, normativa ou gramática. Tampouco da RAG, vixente durante a ditadura, verbo do galego, á que acompañaron, restauradas en 1977, as institucións competentes verbo do catalán (IEC) e do éuscaro (Euskaltzindia), linguas que foron incorporadas co carácter de oficiais nos estatutos de autonomía dos seus territorios.

Pero, naturalmente, as terras de fala castelá non podían seren menos. Malia a condición que a constitución de 1978 outorgaba á lingua castelá no seu artigo 3, que a consagraba coma lingua común e de coñecemento obrigado, algunhas das novas comunidades autónomas nas que se falaba tamén lexislaron sobre ela. A primeira foi A Rioxa, que xa no seu primeiro estatuto establecía entre as competencias exclusivas do goberno autonómico (1982, art. 8.24) a “investigación científica (...) con especial atención á lingua castelá, por ser orixinaria da Rioxa (...)”, artigo repetido no texto reformado en 1999, a partir do cal foi fundada a entidade Cilengua, entre cuxos institutos está o dedicado ás “Orixes do español”.

Pola súa banda, Castela e León, no seu primeiro texto estatutario, aprobado en 1983, non facía mención ningunha á lingua. En 2003 constituíuse o Instituto Castellano-Leonés de la Lengua, “española” naturalmente, obviando a existencia do leonés e mais do galego no Bierzo e Seabra, ou do éuscaro en Treviño. Cando a reforma do estatuto autonómico en 2007, e como o rioxano lles roubara a condición primixenia do castelán, incorporou no seu preámbulo as “pegadas máis primitivas do castelán: as lousas visigodas de Ávila e Salamanca [que] acreditan a preformación da súa estrutura sintáctica [...], Becerro Gótico de Valpuesta e na ‘Noticia de Kesos’ [...] do mosteiro de Rozuela (León)”.

En definitiva, trátase dunha saída aparentemente airosa para a identidade rexional pero que comporta unha vulneración de forma flagrante dos máis elementais principios científicos da filoloxía.