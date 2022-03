Defendendo Galicia

Galicia atravesou períodos moi convulsos no transcorrer da historia. Ao longo do seu territorio levantáronse construcións de pedra que acolleron lendas e mitos, formando así parte dunha paisaxe, xa de seu frondosa, magnética e, sobre todo, viva. Desde a costa até o interior do país, os castelos e mais as fortalezas prometían a defensa desta terra e, aínda que a meirande parte deles chegaron deteriorados aos nosos días, continúan abraiando coa lembranza do que outrora foron. O pasado mes de febreiro, o Castelo da Rocha Forte (Santiago de Compostela) foi declarado Ben de Interese Cultural de Galicia, pasando a contar así cunha protección especial e poñendo en valor unha das máis grandes construcións defensivas galegas dos séculos XIII e XV.

O castelo, construído na Parroquia de Santa María de Conxo e, tamén coñecido como o Castelo dos Churruchaos, foi residencia arcebispal, refuxio en tempos de guerra, punto de control comercial e bastión militar. Era, en definitiva, un punto clave do suroeste da cidade de Santiago de Compostela. Con todo, e malia vivir un tempo de esplendor nos seus comezos, rapidamente se tornou nun escenario máis para as Revoltas Irmandiñas, levándoo á súa destrución. Esta foi, quizás, a revolta máis importante da Europa do século XV e tamén a que se levou por diante unha boa parte das edificacións medievais construídas ata o momento en Galicia. A opresión do pobo polos señores feudais e mais o incremento dos delitos en nome do arcebispado ocasionaron unha palpable necesidade de xustiza, cuxa procura chegou até os palacios e as fortalezas. Foi tamén o caso do Castelo de Vimianzo, na Coruña.

Datado de finais do século XII e principios do XIII, só restan da súa primitiva traza os restos do que puido ser unha torre do homenaxe, no patio de armas. O pobo, canso das opresións económicas, tomou a fortaleza durante a Guerra Irmandiña de 1467, na xeira dunha rebelión -se ben que esta non permaneceu durante moito tempo- cuxa esencia continúa vixente na actualidade e unha vez ao ano volve á vida. Neste 2022 celébrase, entón, o XXV aniversario dunha das festas máis singulares de Galicia, inspirada na toma da torre. Trátase de O Asalto ao Castelo de Vimianzo, celebrada sempre o primeiro sábado do mes de xullo; momento no que a tradición, en clave de humor, surrealismo e retranca, atopa o seu fogar nos asistentes que se converten en asaltantes e mergullan nunha experiencia que vai acompañada de guerreiros, meigas e defensores que protexen o lugar.

Existen unha gran cantidade de castelos e fortalezas en Galicia. Hoxe en día, apenas son portadores dunha historia case esquecida que, co tempo, se estableceu en lendas ou mesmo anécdotas. Moitos deles foron erixidos durante a Idade Media, como o Castelo de Nogueiras en Pontedeume, devorado pola maleza; ou o do municipio de Monterrei en Ourense, considerado unha monumental acrópole que, no seu tempo, facía as veces de vixía nunha encrucillada de camiños. Un dos mellor conservados, levantado xa no século XVI, é o Castelo de San Antón que, xunto ao de Santa Cruz e mais o de San Diego, compoñía unha rede estratéxica de fortalezas que tiñan por obxecto a protección da cidade da Coruña.

Debido a súa proximidade con Portugal e ao temor das invasións lusas e inglesas, na área metropolitana de Vigo erixíronse numerosos castelos e fortalezas que procuraban a protección da urbe ante posibles invasións. Así, no século XVII levantouse unha das testemuñas clave da nosa historia, aínda que moitas veces esquecida. Trátase do Castelo de Rande, situado no que agora son os cimentos da ponte. Polos seus muros, en ruínas, non pasaron unicamente os bombardeos da flota anglo– holandesa durante a soada batalla de Rande, senón tamén os albores da modernidade, que emerxe co pasado aloxado nos seus piares. Pola súa banda, é de sobra coñecida a Fortaleza de Monterreal, na comarca de Baiona. Construída no século XII e rematada no XVI, a estratéxica posición que ocupa na entrada da ría de Vigo, convertíaa nun branco continuo das invasións portuguesas, dos piratas normandos e dos corsarios ingleses.