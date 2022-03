Coñecer a Delgado Gurriarán

Dentro do conxunto das diversas aproximacións que se están a publicar arredor da vida e obra do autor homenaxeado este ano no Días das Letras Galegas -evidentemente, Florencio Delgado Gurriarán, (1903-1987)- destaca con luz propia o presente volume, publicado por Galaxia, Florencio Delgado Gurriarán. Poeta na terra, na guerra e no exilio. Antoloxía poética, do cal resulta ser o autor Xesús Alonso Montero.

Desde logo, en ningún caso pretendermos descubrir a figura do grande filólogo, ensaísta e polígrafo, catedrático emérito da USC, doutor honoris causa pola UNED e expresidente da RAG, nacido en Vigo (1928). Pero si destacar que, logo dunha carreira extraordinaria, Alonso Montero é quen aínda de redactar volumes como o presente nos cales, unha vez máis, demostra as súas enormes capacidades: precisión, rigor, información precisa e, certamente, unha expresión ao tempo sinxela e documentada que permite a directa conexión cos lectores. O volume que hoxe comentamos consta de dúas partes: na primeira o profesor Alonso leva a cabo unha análise da “biografía intelectual” de Delgado Gurriarán, apontando notas sobre o seu galeguismo así como arredor das etapas, temas, títulos e xéneros da súa obra. Na segunda, o noso autor pecorre, en dez incursións, a obra literaria do poeta de Bebedeira e Galicia infinda. Tras concluír ese roteiro, imos dar cunha axeitada “Biografría básica”. Mais o traballo de X. Alonso Montero amosa igualmente unha “Antoloxía poética” que dá noticia do labor efectuado por Florencio Delgado Gurriarán no noso idioma: un monllo de textos escollidos que achegan aos lectores de hoxe o quefacer do poeta valdeorrés. En fin, un texto que non debe faltar nos nosos andeis. ALONSO MONTERO, X., FDG.Poeta na terra, na guerra e no exilio, Galaxia, 2022, PVP. 19,13€